北管樂團老闆當街毆前妻 警方介入偵辦

高雄一名北管樂團老闆，竟然當街對前妻動手！老闆對外宣稱，因為前妻賭博輸錢，兩人才離婚；不過前妻反控，離婚原因是受不了多次家暴，以及對方不顧家庭。而動手的監視器畫面如今也被PO上網，老闆行為已涉及《刑法》及《社會秩序維護法》，目前警方已介入偵辦。

當街爭執！樂團老闆毆前妻 旁人嚇壞勸阻

一男一女在車旁，男的出拳猛打、女的不斷抵擋，其他人見狀，趕快出來把他推開，但男子怒氣未消繼續開嗆。隨後男子氣不過，直接對女子用力巴頭，再度嚇壞旁人，而女子就算被打依舊不肯示弱。原來男子是高雄前鎮一間北管樂團老闆，他動手對象就是前妻。

北管樂團老闆毆前妻，旁人嚇壞勸阻。圖／翻攝自社會事新聞影音

老闆指前妻賭博輸錢才離婚 女反控被多次家暴

這名老闆對外宣稱，前妻因賭博輸錢，兩人因此離婚。不過前妻怒控表示，受不了對方不顧家庭、在外花天酒地，還多次對她家暴，婚姻才會告終。

北管樂團老闆與前妻互相控訴。圖／台視新聞製圖



老闆當時對前妻動手的監視器畫面，現在也被PO上網路。前鎮分局一心路派出所所長李宗翰表示，男子的攻擊行為，恐涉嫌違反《刑法》第277條傷害罪，以及《社會秩序維護法》第87條加暴行於人，本分局將主動調查，依法究辦。

北管樂團成立至今8年，前妻自認付出問心無愧，兩人婚姻走向盡頭，恩怨糾葛搬上檯面。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※犯罪行為，請勿模仿

