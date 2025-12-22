「北約不東擴承諾」的歷史迷思

近來有評論再度援引「上世紀九○年代，美國曾承諾北約不向東擴張」的說法，作為理解俄烏戰爭的歷史起點。然而，這種敘事在史料與外交實務上，實際上是一種被過度簡化、甚至被誤用的歷史迷思，有必要加以釐清。

確實，1990年德國統一談判期間，美國國務卿詹姆斯．貝克在與蘇聯領導人戈巴契夫的會談中，曾提及「如果統一後的德國留在北約，北約的軍事管轄權不會向東移動一英吋」。但這段話的具體語境，主要聚焦於兩個問題：統一後的德國是否仍留在北約，以及北約的軍事部署是否進入原東德地區，而非針對整個東歐，更不是對未來主權國家永久不得加入北約的承諾。

廣告 廣告

事實上，當時的西德總理柯爾很快意識到，若接受這種模糊說法，將嚴重限制德國的主權與未來安全安排。因此，在1990年2月至7月間，柯爾多次與戈巴契夫直接會談，最終以「北約不在原東德部署外國部隊與核武」作為交換條件，換取蘇聯正式接受德國統一，並承認統一後的德國完整保留北約成員資格。

更關鍵的是，所謂「北約不東擴」從未以條約、備忘錄或北約集體決議的形式存在。無論在美蘇官方文件、北約檔案，或後來解密的外交紀錄中，都找不到具法律效力的證據。戈巴契夫本人在2014年也曾明確表示，北約是否向東歐國家擴張成員資格，並未成為當年談判的正式議題。這一點，經常在相關評論中被忽略。

冷戰結束後的北約東擴，發生於蘇聯解體、華沙公約瓦解之後，是波蘭、捷克、波羅的海三國等新生主權國家，基於自身安全考量主動提出的申請，並經過漫長談判與各國國會批准的結果。將這一過程簡化為「西方違背承諾」，不僅忽略了這些國家的主權選擇，也在歷史與法理上難以成立。

值得注意的是，在2022年入侵烏克蘭時，俄羅斯總統普丁的正式對內對外論述，主要集中於「歷史統一論述」、「去納粹化」與「去軍事化」，而非指出某一具體條約遭到違反。所謂「北約背信」說法，更像是一種事後建構的政治敘事，用來為既定的地緣政治行動提供合理化框架。

面對戰爭與宣傳，更需要對史實保持嚴謹態度。若以一個並不存在的「不東擴承諾」作為論證基礎，不僅無助於理解俄烏戰爭的真正成因，反而模糊了主權選擇、安全困境與戰後歐洲秩序等更值得嚴肅討論的問題。歷史，不該被簡化成政治口號，而應成為公共討論中可以被查證、也經得起檢驗的基礎。

（作者為退休外交官）