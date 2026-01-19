北約信任瓦解 美歐關係難修復

美國總統川普一意想取得格陵蘭，他17日威脅加徵10％關稅。不過《華爾街日報》評論指出，川普若課徵關稅，此措施將擴散至歐盟27個成員國，使美國與北約之間的信任將受到嚴重質疑。《衛報》18日的社論還指出，無論川普如何宣稱要恢復美國的力量，他試圖藉由對格陵蘭問題霸凌歐洲盟友的行徑，其實揭露他更深的弱點，因為強迫外交只在對方不敢反抗時才有效。如今，歐洲盟國逐漸不畏於跟美國對抗。這是一件好事。

《華爾街日報》指出，北約建立在西方民主國家對共同命運的認同之上，其維繫不僅依賴軍事基礎設施，也同樣依賴信任和政治凝聚力。美國對歐洲盟友的堅定承諾，以及在遭受攻擊時會保護盟友免受攻擊的信念，是北約信譽和威懾能力的基礎。如今大西洋兩岸許多同盟資深人士都在懷疑，這個聯盟是否還能恢復。前美國駐北約大使魯特表示：「該組織將會生存下去，但維繫它75年以上的信任已經破碎，它將不再有效。」

華盛頓有充分理由關注格陵蘭，包括該島的戰略位置和稀土礦藏，但美國目前已擁有高度的通行權，徵收關稅是錯誤的談判方式，而且可能會加劇格陵蘭和歐洲的反彈。除此之外，從經濟角度來看，川普的行為完全不合邏輯。除了英國以外，清單上的所有國家都是歐盟成員國，而歐盟奉行共同貿易政策，代表川普對這些國家徵收的任何關稅，都必須適用於歐盟27個成員國。評論指出，川普正在以一種難以修復的方式疏遠西歐，而且令人遺憾的是，大陸和俄羅斯或許是最大贏家。

《衛報》指，川普應該停止強硬言論，因為他所傳達的是絕望，他認為影響力源自最後通牒與脅迫，但現實世界中的權力，建立於信任、可預測性與說服他人追隨之上。川普越是使用霸凌手段，世界就越能學會如何在沒有他的情況下運作。