北約啟動「北極哨兵」軍事規劃 強化極圈警戒

記者廖子杰／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部3日證實，聯盟已啟動代號「北極哨兵」（Arctic Sentry）軍事規劃，期增強北極地區防衛能量，確保極圈安全。

德國《明鏡週刊》披露北約「正積極籌劃名為『北極哨兵』的加強警戒任務」，而此報導3日獲歐洲盟軍最高指揮部發言人歐唐納爾上校證實。歐唐納爾表示，該行動可進一步強化盟軍在北極與高緯度地區的軍事部署能量，但因相關規劃才剛起步，不便透露更多細節。

廣告 廣告

身兼北約盟軍統帥與美國歐洲司令部司令的美空軍上將格林克維奇，有權在無需所有成員國一致同意下，規劃和執行「加強警戒行動」。北約預計12日於比利時布魯塞爾召開防長會議，預料各方屆時就會展開進一步討論。

丹麥國防部長波爾森則透過社群平臺發文，對於北約展開在極圈的軍事規劃「感到欣慰」，重申盟邦攜手合作，對於捍衛北極和北大西洋的安全至關重要。

美國總統川普先前表示已達成有關格陵蘭的初步協議架構，在確保美方在該地區影響力後，已不再堅持接管格陵蘭。其中包含推動「北極哨兵」行動，將比照北約在波羅的海與東歐對抗俄羅斯的任務，擴大在極圈的軍事部署。

北約盟軍去年9月在格陵蘭外海演訓。（達志影像／美聯社資料照片）