【北約國家新選項】「LION STRIKE 110」整合VIRTUS 實測反裝甲戰力

記者賴韋廷／綜合報導

美國「國防郵報」網站去年12月29日報導，歐洲飛彈大廠MBDA子公司「TDW」，與德國新創無人製造商「史塔克防衛」（Stark Defence）合作，成功整合「LION STRIKE 110」彈頭與「VIRTUS」滯空彈藥，並完成實彈打擊測試，有望成為北約國家潛在反戰車新選項。

兩家公司聯合聲明指出，搭載「TDW」研發「LION STRIKE 110」彈頭的「VIRTUS」滯空彈藥完成實測，成功驗證彈頭、引信與無人載具等各部位的整合效果。「VIRTUS」製造商「史塔克防衛」也指出，整套系統在測試中展現出極高成熟度。雙方正致力擴大生產規模，目標是在2026年底具備交付能力。

「史塔克防衛」指出，「VIRTUS」滯空彈藥可依任務需要，自由整合不同類型酬載的通用平臺。此次測試不僅確認與「LION STRIKE 110」整合效果，更驗證「VIRTUS」的模組化架構能與不同彈頭整合，提供第一線指揮官依據威脅調整攻擊手段。「LION STRIKE 110」為無人載具設計、具備對抗反應裝甲能力的高效能反裝甲彈頭。

報導分析，「TDW」公司具備深厚彈藥研製經驗，「史塔克防衛」則是能快速升級無人機技術的新興製造商，兩家公司能力高度互補，自合作之初就以量產為目標快速推進計畫。此次測試成功，對歐洲國防工業整合具重要意義，也展現產業界積極合作發展「低成本、高殺傷」的無人反裝甲作戰能力，以滿足北約國家戰備需求。

「VIRTUS」滯空彈藥可垂直發射，具高度運用彈性。（取自「史塔克防衛」公司網站）

「LION STRIKE 110」彈頭在測試中成功驗證其反裝甲能力。（截自「TDW」公司領英影片）