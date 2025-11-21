北約在北歐近俄區聯合軍演 芬蘭在邊境砲兵實彈演習 向俄羅斯釋出威嚇訊號

北約軍隊集結在北歐地區進行聯合演習，明確釋出威懾俄羅斯的信號。（圖片來源／NATO/X）

《法新社》與挪威新聞網站《Barents Observer》報導，目前北約部隊在北歐地區集結，這是北約今年第4次的「海王星打擊」（Neptune Strike）聯合演習，試圖向俄羅斯秀肌肉，釋出北約國家在該地區嚇阻俄國威脅的明確訊號。

其中，北歐國家芬蘭在11月17至25日在北部的羅瓦耶米訓練場，舉行「北方打擊225」（Northern Strike 225）大規模砲兵演習，該地距離俄羅斯邊境僅100公里。

芬蘭在北部舉行「北方打擊225」砲兵演習

演習當中，戰鬥機從北海起飛，執行對芬蘭南部海岸的演習轟炸任務，前往芬蘭灣海口處（波羅的海最東端）的目標。這次任務是北約「海王星打擊」強化警戒演習的一部分，該演習匯集來自13個國家的海軍、陸軍、飛行員和海軍陸戰隊員。

北約展示強大武力，是緊接在美國海軍「福特號」航母在北極圈內執行威懾俄羅斯的任務之後。

美軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群於8月23日至9月8日執行演習任務，地點靠近挪威斯瓦巴（Svalbard）群島，完成數十年來最深入北極圈的部署行動，擴大在北極最北區的作戰。

目前輪到北約這次籌畫已久的演習，時機恰到好處。俄羅斯飛機屢次侵犯北歐和波羅的海鄰國的領空，北約痛批這些行為「是俄羅斯日漸不負責任的行為模式」。

芬蘭防長批中國在大規模資助俄羅斯

北約的「海王星打擊」演習重點在於北歐-波羅的海地區，為了展示北約整合海上打擊的先進能力、加強威懾並確保關鍵水道航行自由的能力。

「海王星打擊」演習的其他地區在地中海和亞得里亞海進行，對北約而言，加強東翼防禦能力是當務之急。

上周，芬蘭國防部長安蒂·哈卡寧（Antti Hakkanen）也發言譴責，中國正在「大規模」資助俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭行動，這加劇歐洲的安全威脅，並對北約（NATO）構成挑戰。

哈卡寧近期在接受法新社採訪時表示，俄羅斯與中國的合作關係已經發展到如此密切程度，以至於中國目前正在大規模資助俄羅斯的戰爭。

「俄羅斯無法只有依靠自身資源長期發動戰爭。當然，印度也以其他方式提供資金，但中國這樣做是相當故意的。」這位部長在赫爾辛基與其他北歐國家防長會晤後直言。

芬蘭於2023年加入北約組織

他補充說：「北歐國家正在互相供應軍事零組件，在國防工業展開合作，並且在北極、印太和歐洲地區，組織聯合軍事演習和其他各種大規模活動。」他聲稱這對西方軍事聯盟北約來說是一個巨大但可控的挑戰。

哈卡寧表示，北歐國家正在加強防務合作，以應對未來的威脅，同時支持北約在北歐的能力。

他說：「我們已經討論組織250架北歐空軍戰鬥機，成為一支聯合部隊投入使用的問題。芬蘭、瑞典、冰島、挪威和丹麥計劃將彈藥產量提高三倍，並在北歐地區開發軍事機動走廊。」

芬蘭與俄羅斯接壤，兩國邊界線長達1340公里（830英里），在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北約，結束數十年的軍事不結盟政策。

(原始連結)





