法國、德國、英國、挪威與瑞典等歐洲夥伴，週三起陸續向格陵蘭派遣象徵性的軍事力量；雖然初期人數不多，但丹麥政府強調，這是在為2026年更具規模、更持久的北約駐軍做準備，此舉旨在回應川普政府，對於「中俄威脅北極、丹麥無力防禦」的說法，以具體行動證明歐洲盟友有能力維持區域穩定。

丹麥國防部長波爾森表示，「我沒有確切的數字，但很明顯，我們現在將能夠規劃在2026年建立更大規模、更長期的存在，這點至關重要。它顯示北極安全不僅關乎丹麥王國，也關乎整個北約 。」

法國總統馬克宏也在年度軍事演說中證實，法國首批軍事人員已經抵達格陵蘭；法國決定加入丹麥發起的軍事演習，並計畫在未來幾天內進一步增強當地的陸、海、空軍事部署。馬克宏還點名，俄羅斯與伊朗等區域大國正在破壞世界穩定，並罕見地批評部分強權正在推行一種「新殖民主義」。

法國總統馬克宏表示，「隨之而來的論調，有時甚至會在盟友間播下懷疑的種子，更有少數勢力正在推行一種新殖民主義。這一切都要求我們繼續加強現有的模式，強化我們在所有作戰環節中的獨立性，並繼續加速落實我們的戰略 。」

華府、哥本哈根與格陵蘭3方，在週三的外交會談中對於主權議題毫無共識。白宮發言人李威特指出，川普總統收購格陵蘭的目標非常明確且優先，雙方甚至已同意建立工作小組，每兩到三週就會進行收購細節的技術討論。她直言，歐洲軍隊的部署完全不會影響川普的決策。

白宮發言人李威特表示，「我不認為在歐洲的部隊會影響總統的決策過程，也不會影響他收購格陵蘭的目標 。」

針對北約盟軍的調動與華府的擔憂，俄羅斯外交部也強硬反擊，發言人明確表示，俄羅斯與中國從未宣布、也沒有任何占領格陵蘭的計畫。俄方批評，西方國家長年宣揚「俄中威脅論」，只是為了掩蓋美國試圖併吞領土的野心。

目前格陵蘭的地緣危機，反而暴露出西方所謂「以規則為基礎的秩序」極度虛偽。隨著歐洲聯軍與美方持續對壘，北極圈的地緣對抗，正面臨長期化的僵局。

