北約大規模聯演 強化東翼戰備

記者施欣妤／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）10月20日至11月13日舉行「達契亞之秋」（Dacian Fall）大規模聯合演習，多個北約盟邦在羅馬尼亞與保加利亞境內，強化東翼戰線快速部署與戰備能力，展現對集體防禦的堅定承諾。

10國參與 驗證快速擴編能力

「達契亞之秋」聯演由法國、比利時、保加利亞、羅馬尼亞、西班牙、波蘭等10個北約成員國參與，集結約5000名兵力與超過1200件武器裝備。聯演由總部設在羅馬尼亞首都布加勒斯特的北約「東南多國師」（MND-SE）負責規劃；該單位於2015年成立，主要統籌北約東南翼行動。

本次演習整合「東南多國師」轄下部隊與兵力，也象徵北約在羅馬尼亞與保加利亞的營級戰鬥群，正式向旅級編制邁進。參演國透過複雜的後勤運輸網路，包含鐵路、海運與陸路交通等方式，將旅級規模單位從法國移防至羅馬尼亞，驗證快速擴編能力，以及支援前線能量。

凸顯軍事運輸走廊重要

北約表示，「達契亞之秋」不僅是一場演訓，更展現聯盟集體防禦的承諾，以及協同作戰與快速反應等關鍵能力。在美國國防部（戰爭部）宣布將縮減北約東翼駐軍後，這場歷經數月規劃的演習，展現了北約歐洲國家對東翼安全的承諾。羅馬尼亞國防部證實，未來將有900至1000名美軍繼續駐防該國，低於目前約有1700人。

法國新聞網站「France24」指出，本次聯演再度凸顯歐洲「軍事運輸走廊」的重要性，因各國武器裝備在運往羅馬尼亞的過程中，仍需要完成大量行政程序，車隊也需要當地警方護送；若能設立「軍事運輸走廊」，制定明確路線、簡化行政程序，將大幅提升跨國運輸效率。

「達契亞之秋」聯演過程中，將裝備運至羅馬尼亞，須經多國合作協調，凸顯建立歐洲「軍事運輸走廊」重要性。 （取自法軍參謀本部「X」）

「達契亞之秋」聯演，驗證北約快速支援東翼的能量。（取自法軍參謀本部「X」）