北約專家：歐洲民眾戰鬥意志強 是菁英太過悲觀

[Newtalk新聞] 今年是第二次世界大戰結束第80周年。許多人認為歐洲承平太久，反戰思想濃厚，就研判歐洲人欠缺抵抗侵略的戰鬥意識。對此，兩位在北約國防學院服務的學者稍早在國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）撰文分析，歐洲民眾的戰鬥意志比人們通常認為的要強得多。問題不在於他們缺乏戰鬥意志，而是菁英階層對此的悲觀態度。

北約國防學院研究部主任高布（Florence Gaub）以及該學院研究員帕克斯（Roderick Parkes）指出，「戰鬥意志」並非一成不變，而是一種社會潛能：它可以被培養，也可以被壓制。而政治菁英對社會的悲觀情緒會變成預期心理，自我實現。

高布與帕克斯指出，如果政治領袖利用徵兵制來約束青年，而不是為了培養訓練有素的群眾，那麼民眾不太可能積極回應。同樣，如果領導人反對解決徵兵或留住人才的務實措施，例如允許士兵延長睡眠時間，僅僅因為他們覺得這樣做顯得「軟弱」，也會造成類似的後果。如果軍隊因為不信任應徵入伍者和預備役人員掌握複雜技能的能力，而將他們安排在靜態、枯燥且危險的崗位上，那麼他們就是在浪費這些人才的潛力。

兩位學者指出，公眾會根據這些政策做出反應。他們引述曾任澳大利亞外交部長的歷史學家哈斯拉克（ Paul Hasluck）的說法，指出人們往往並非因為自身軟弱而不願行動，而是因為他們覺得政府不信任他們。他批評自己的國家不願要求民眾做出犧牲或貢獻公民力量——這表明政府缺乏對公民能否挺身而出的信心。當政府發出這樣的訊號時，民眾就會對他人盡責失去信心，集體信任也會跟著瓦解。

兩位學者指出，Z世代誠然對雇主的忠誠度相對較低，對傳統領導的抱負也較低。但他們同樣具有使命感、競爭意識強，並且渴望獲得認可。斯堪的納維亞的徵兵制度——常被誤解為一種約束「覺醒青年」的手段——之所以成功，正是因為它迎合了這些動機，將公共服務作為個人成長和社會尊重的途徑。

兩位學者指出，決定決心極限的，是領導力，而非潛在的社會弱點。而且，信心應該是雙向流動的。人們應該信任引導他們的領導者，領導者也應該信任他們所服務的社會。建立這種互信需要密切的聯繫，領導者既要幫助塑造社會，也要被社會塑造。政策制定者可以採取以下幾個步驟，將這種洞察轉化為規劃和準備。

首先，不要把調查結果當作預言。目前這些對於社會抵抗意志的研究數據反映的是和平時期的態度，而非戰時的行為。相反，應該設想人們在戰爭中可能採取的積極應對方式，並建立相應的機制來幫助他們做到這一點。在瑞典，志願汽車運輸隊協會為危機後勤提供卡車司機培訓。這是一個旨在複製烏克蘭網路防禦系統成功經驗的模式。

其次，制定能反映人們真實動機的動員政策。人們參軍的原因多元：戰友情誼、冒險、無聊，甚至是為了炫耀裝備，在Instagram上分享。他們常以對國家盡責和自我犧牲的讚譽來掩蓋一些更膚淺的動機。關鍵在於為他們提供參軍的途徑，並確保他們在入伍後能夠感受到服役的意義。

第三，優先考慮切實可行的解決方案，而非文化衝突。許多徵兵和留兵失敗的原因在於後勤保障，而非文化因素。這些問題是可以解決的──但前提是不能以社會衰敗為出發點。切實可行的改善措施包括：對志工進行預先培訓，幫助他們達到體能要求；為那些患有可控長期疾病的人提供短期服務；以解釋而非命令的方式領導；以及更加關注心理健康。

第四，要像信任科技一樣信任人。當戰爭來臨時，人們會學習所需的技能。關鍵在於使技術易於使用，就像斯登衝鋒槍或鐵拳火箭筒那樣——它們都經過簡化以便廣泛使用。烏克蘭人使用商用無人機、用3D列印零件在戰場上進行臨時維修，以及將普通車輛改裝成通訊樞紐，都顯示了建構人們能夠在壓力下掌握和適應的系統的重要性。

最後，停止強化敵對勢力的敘事。專制國家並不擁有社會凝聚力。但是，當我們的領導人讚揚他們的決心和凝聚力，同時質疑我們自身的凝聚力時，他們實際上是在強化「民主等於軟弱」這種觀念。開放社會的特徵——自主性、多元化、異議——如果能夠被利用而不是被恐懼，在戰爭中可以成為優勢。

