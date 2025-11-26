北約建雲端平臺 共享烏實戰數據

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defense One」25日報導，北大西洋公約組織（NATO）正積極建置全新雲端平臺，最快明年1月上線，協助烏克蘭將大量烏俄戰場關鍵數據資料，與國際盟邦和合作夥伴共享。

制定安全存取驗證 明年1月上線

北約負責作戰行動業務的助理秘書長戈佛斯，24日在非營利組織「飛彈防禦倡導聯盟」舉辦的線上活動中指出，持續逾3年的烏俄戰爭累積了許多重要數據資料，但基輔當局迄今缺乏能與國際盟友共享交流的途徑，為此北約正開發一項全新雲端解決方案，以解決這個迫切問題。

戈佛斯表示，北約已掌握建置雲端平臺的必要設備與技術，最大難題在於如何制定並認證資訊共享政策，確保系統中的各項數據資料能安全被存取、使用。因此，北約將借鑑美國大型雲端服務供應商的經驗，發展能妥善儲存機密級、甚至更高安全級別資訊的雲端平臺，以及一套有效的驗證流程，以提升烏克蘭與盟友和合作夥伴的安全通訊能力。

採商規開放架構 確保系統相容性

全新雲端平臺規劃2026年1月上線，由北約設於波蘭的聯合部隊訓練中心優先使用，藉由整合、共享來自包含烏國在內等國際盟邦提供的數據資料，增強聯盟集體防禦能量。

戈佛斯說，這項雲端解決方案將「從零開始打造」，避免繼承現行網路的局限性，同時採用開放架構的商規系統，確保作業互通性和相容性，而北約將掌握平臺的最終所有權與管理權限。

烏軍在前線使用無人機等實戰經驗，未來將透過雲端平臺，與北約合作夥伴共享。（達志影像／歐新社資料照片）

北約將新建雲端平臺，與烏國共享戰場關鍵數據。圖為北約秘書長呂特（左）5月會晤烏總統澤倫斯基。（達志影像／美聯社資料照片）