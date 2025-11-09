北約強化哥特蘭島防衛 抗俄威脅
記者潘紀加／綜合報導
美國「彭博社」7日報導，北約近期持續在波羅的海西側瑞典領土哥特蘭島舉行演訓，並增派部隊，用於監控俄羅斯飛地、戰機艦艇和影子艦隊動態，藉由發揚地緣優勢，擔負肆應俄國潛在威脅新興關鍵。
扼守必經航道 嚇阻俄軍侵略
哥特蘭島位於瑞典東南部，面積雖僅約2589平方公里，但因位處波羅的海西側，扼守俄軍艦艇通往北大西洋必經航道，距俄國飛地加里寧格勒約370公里，最大監控範圍可遠達聖彼得堡，足以有效監控俄國海空軍動向，因此，被北約視為深具戰略意義前進基地，以及嚇阻俄軍侵略的重要樞紐。
報導指出，瑞典在冷戰時期雖是中立國，但曾於島上部署軍隊和潛艦擔負國土防衛任務，如今鑑於俄國侵略威脅日增，除在2024年3月正式加入北約集體防衛體系，更於今年6月宣布重啟該島駐軍，並規劃2027年前部署4500名部隊，以及戰車與砲兵部隊進駐，強化防衛能量。
加強波海巡防 肆應混合攻擊
報導表示，波海區域自2024年來，頻繁發生海底電纜和天然氣管線遭破壞事件，近期更傳出俄方可能運用「影子艦隊」油輪作為無人機的發射及操控平臺，不排除俄方將運用「混合戰」策略擴大威脅歐洲安全；因此，北約自今年1月啟動「波羅的海哨兵」行動，增派機艦加強巡邏。此外，瑞典與波蘭也於9月下旬舉行「哥特蘭哨兵」（Gotland Sentry）聯合演習，藉由一系列陸海空演訓，驗證部隊戰備能量與快速反應能力，藉此加強維護區域穩定、嚇阻俄國擴張威脅。
瑞典哥特蘭島位處波海戰略要衝，為監控俄國動態關鍵。圖為瑞典海岸防衛隊（右）攔查可疑貨船。 （達志影像／歐新社資料照片）
北約近期持續在哥特蘭島部署演訓，加強嚇阻俄國侵略威脅。圖為參與「哥特蘭哨兵」聯演的車輛單位。（取自波蘭作戰司令部「X」帳號）
