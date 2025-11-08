北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
〔記者吳哲宇／綜合報導〕北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。
軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這已成為過去式。目前，北約正在新建數十條生產線，並擴建現有生產線。我們的產量比近幾十年來的任何時期都高。我們必須在其他領域利用這一進展，從先進的防空系統到價格合理的攔截無人機。」
但呂特也指出，結束烏克蘭戰爭並不能消除俄羅斯帝國主義政策所構成的威脅。在可預見的未來，俄羅斯仍將是歐洲乃至世界不穩定的因素，北韓、伊朗和中國都在協助俄羅斯。
軍聞網站「Army Recognition」分析，在以砲兵為主的戰爭中，工也產能已成為決定性因素，歐洲的《支持彈藥生產法案》正推動砲彈產能在2025年底達到年產200萬發。美國今年也在德州和阿肯色州啟用新的自動化砲彈生產線，及一座155公厘砲彈封裝廠，雖然月產10萬發砲彈的目標會延後到2026年，但配給烏克蘭的彈藥壓力已經趨緩。
報導指出，呂特的聲明代表歐洲國防工業正將此轉變為永久性產能，與烏克蘭簽訂的多年期合約和合作生產正在將緊急增產轉化為長期穩定的供應。目前萊茵金屬公司已在歐洲各地開設並規劃新的產線，目標是到2027年實現每年155公厘砲彈150萬發的產量，而西班牙分公司已達到年產量45萬發。
更多自由時報報導
習近平登上福建號航艦 甲板合照的這些「彩衣人」是做什麼的？
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
勇鷹高教機煞車失靈滑出草坪 空軍：人員平安、飛機輕損
其他人也在看
俄羅斯頻繁挑釁增風險！歐盟全面收緊對俄簽證 取消多次入境許可
據《德國之聲》7日報導，歐盟宣布，將全面停止向俄羅斯公民發放多次入境簽證，未來俄國人若想造訪歐洲，必須「每次都重新申請簽證」。歐盟此舉被視為對俄羅斯持續威脅歐洲安全的回應，目的是防止「破壞行動與簽證濫用」等風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
槍殺降兵犯戰爭罪 俄軍戰俘被烏克蘭法院判無期徒刑創首例
一名被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，涉嫌在去年年初殺害一名已經棄械投降的烏軍，還企圖賴給其他已經陣亡的軍護，結果被3名同被俘虜的同袍指認。烏克蘭法院6日判處該名俄軍士兵無期徒刑，是俄烏開戰以來首個因為殺害降兵而被判處終身監禁的案例。太報 ・ 1 天前
總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。中央社 ・ 13 小時前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 13 小時前
影/烏克蘭「女督軍」頻對軍方開砲！栗正傑：恐有北約撐腰
被稱為「女督軍」的烏克蘭議會國家安全、國防與情報委員會成員別祖格拉亞，近日頻砲轟烏軍情資錯誤，退將栗正傑認為，她背後恐是北約「指手畫腳」。中天新聞網 ・ 1 天前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
2026年球季的最佳教練? 西歐的卡總、東歐的莫總 稱霸臺灣兩大聯盟
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】10年前，如果有人說中華民國的籃球是由外籍教練主宰，應該有好幾百萬人不會相互傳媒 ・ 14 小時前
俄羅斯士兵射殺烏克蘭戰俘 首遭烏法院判無期徒刑
烏克蘭法院6日裁定一名俄羅斯士兵終身監禁，因為他2024年1月射殺烏克蘭戰俘，這也是這一類的審判首例。另外，瑞典與烏克蘭當天簽署一份關於國防創新意向書，包括在烏克蘭設立一個聯合中心。俄烏戰爭打了將近4年，現在俄羅斯變相出現一批被稱為「黑寡婦」的女性，專挑士兵騙婚，等著老公陣亡繼承遺產。公視新聞網 ・ 1 天前
急援紅軍城? 英「風暴陰影」導彈已秘密運抵烏! 戰爭逼近失控邊緣
[Newtalk新聞] 俄烏戰火未歇之際，外媒披露英國秘密向烏克蘭交付「風暴陰影」（Storm Shadow）遠程巡航導彈，標誌著這場戰爭正朝不可控方向推進。這款被西方稱為「幽靈殺手」的隱形武器，不僅使烏軍具備打擊俄軍後方的能力，更被視為公然觸碰俄羅斯總統普丁所劃定的安全紅線。 據報導，「風暴陰影」由歐洲多國聯合研發，射程可達 560 公里，採用慣性導航、衛星定位與地形匹配的複合制導系統，命中精度可達公尺級。其隱形氣動外型與超低空突防能力，使其能避開防空雷達偵測與常規攔截，足以摧毀加固掩體、彈藥庫與指揮中心等戰略目標。 對長期缺乏遠程精準打擊能力的烏軍而言，「風暴陰影」的加入使戰場態勢出現質變，俄軍後勤與指揮體系首度暴露在烏軍火力之下。分析指出，英國此舉象徵西方援烏政策從「防禦性支援」邁向「攻擊性介入」，不僅打破先前的「克制底線」，更以秘密方式繞過國際公開監管，強化對俄施壓。 英國此舉被視為從協助防禦到協助進攻的重要轉折。 圖：翻攝自全球觀察室 俄方則多次警告，若西方提供可打擊俄境內目標的遠程武器，將視為「直接挑釁」。普丁早前強調，俄方將採取「對等且強硬」的反制。隨著「風暴之影」導彈被新頭殼 ・ 1 天前
再生能源設備汰換危機！智慧拆解技術「零水零熱」破解13萬片回收困境
颱風重創南台灣光電板與風機，廢棄量驚人！台灣研發智慧拆解技術，光電板100%回收再利用，避免環境污染。風機葉片回收技術也取得突破，纖維與樹脂可完全再利用，大幅降低碳排放量。隨著再生能源設備量體增加，回收機制需更完善因應未來挑戰。這些創新為再生能源產業帶來永續發展新契機！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
玩《FF11》21年祖母級玩家過世！戰友淚別：伺服器裡最溫柔的光之戰士
隨著時間推移，每個人都會慢慢長大、變老，最終靜靜地結束人生旅程。但在人生的冒險中所留下的足跡，會成為「曾經好好活過」的證明。不久前一名網友分享了自己祖母的故事，她不只是家人眼中的長輩，更是《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FF11》）中征戰了 21 年的光之戰士，直到今年才真正結束她的冒險。這段經歷也感動了許多同樣陪她走過遊戲時光的老玩家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
RPG遊戲常見「HP、MP、SP」是什麼？全名、差別一次搞懂！
在許多電子遊戲中，尤其是 RPG 或 TRPG，不論是哪種語言的版本，經常會看到 HP、MP、SP 這類的英文簡稱吧？通常我們都能理解是分別代表生命、魔力、體力，但你可知道有些縮寫的意思不只如此嗎？又或是你從來都不知道 HP 的完整寫法？這裡筆者將整理遊戲中常見縮寫名稱懶人包，向大家介紹一下它們各自的意思。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。中央社 ・ 13 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
出道3年站上小巨蛋！BLACKPINK師妹成「2026第一」連兩天開唱
怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
全破《黑魂3》照樣被虐！玩家挑戰《空洞騎士》竟連第一個BOSS都打不贏？
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出至今，Steam 雖然仍位居全球暢銷第一名，但整體評價已經降到 77% 大多好評，其中除了簡體中文的翻譯問題外，遊戲的難度、關卡設計等影響，也在網路上掀起熱議。而最近，一名受到《絲綢之歌》熱潮影響的玩家，決定去嘗試看看前作《空洞騎士》，卻發現自己連第一個 BOSS 都打不贏。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
銷售降兩成！《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC救人氣
在今年 5 月 30 日《艾爾登法環 黑夜君臨》上市後，就吸引了許多喜歡原作《艾爾登法環》的玩家入手購買，享受這種多人合作，在大逃殺縮圈壓力之下挑戰夜王的刺激感。而雖然就有玩家擔心，這種類型的玩法會很快失去新鮮與刺激感，不過目前看起來《艾爾登法環 黑夜君臨》的開發團隊有穩定的更新步調，9 月份推出「深夜模式」大更新後，FromSoftware 的母公司角川集團也確認，《艾爾登法環 黑夜君臨》預計將在明年 4 月推出第一個付費 DLC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
川普同意了！ 豁免匈牙利「買俄油、天然氣免受制裁」
美國總統「川普」跟匈牙利總理「奧班」在白宮會談，同意匈牙利購買俄羅斯石油、天然氣，都不需受到制裁。由於匈牙利也將在明年4月舉行大選，同時也是奧班執政15年來的首場選戰，引發外媒預測，是因為這樣才積極爭取美國豁免制裁，想靠經濟追回民心。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前