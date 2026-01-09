北約快遞？！俄襲擊烏克蘭大後方 「榛樹」中導第二次實戰使用

[Newtalk新聞] 烏克蘭政府今天（9日）確認，俄羅斯軍方在8日晚間使用「榛樹」（Oreshnik）中程彈道導彈（IRBM）攻擊烏克蘭西部利沃夫（Lviv）地區的關鍵基礎設施，爆炸地點距離北約邊境僅約50公里，被形容是「對歐洲大陸安全的嚴重威脅」。根據了解，這是俄羅斯在烏克蘭軍事行動中，「第2次」使用該型號導彈。初步報告顯示，該導彈搭載6枚分導彈頭，均為常規彈頭而非核彈頭。





烏克蘭空軍表示，導彈於1月8日晚間約11時30分從俄羅斯卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）試射場發射，飛行速度達每小時約1萬3000公里，相當於音速的10倍以上，沿彈道軌跡飛行，無法被防空系統有效攔截。利沃夫市能源基礎設施、地下天然氣儲存設施多處爆炸，影響當地供電及運輸系統。

俄羅斯國防部則確認使用「榛樹」導彈攻擊，聲稱為回應烏克蘭對俄羅斯本土別爾哥羅德（Belgorod）的攻擊。俄羅斯並於事先通知美國及中國，以避免被誤判為核攻擊。此為繼2024年11月21日俄軍攻擊烏克蘭中部城市第聶伯羅市（Dnipro）後，第2次使用同型導彈。





「榛樹」導彈首次露面即為攻擊第聶伯羅市，據稱這種導彈的末端速度能達到11馬赫（13,475公里/每小時），因而以人類目前的防空技術難以攔截，是第一個參加實戰的高超音速中程導彈。美國國防部分析，該導彈以RS-26「邊界」（Rubezh，北約代號:SS-X-31）彈道導彈為基礎研製，分導彈頭設計，可攜帶核彈頭；但沒有公開資料透露射程範圍。





本次「榛樹」攻擊事件引發歐洲關注原因有三：

1.證實烏克蘭防空系統無法攔截因應，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲盟國提供更多防空支援，以應對俄羅斯不斷升級的導彈威脅。

2.依受損區域反推，導彈搭載多達6枚分導彈頭，一次攻擊可造成大規模破壞。

3.射程證實可達烏克蘭的「大後方」，甚至合理推估可直接自俄國本土襲擊北約國家。





分析人士指出，此次攻擊不僅測試北約東翼防禦，還可能影響歐洲能源供應，因為利沃夫是歐洲國家儲存天然氣的關鍵樞紐。

