北約快遞？！俄襲擊烏克蘭大後方 「榛樹」中導第二次實戰使用
[Newtalk新聞] 烏克蘭政府今天（9日）確認，俄羅斯軍方在8日晚間使用「榛樹」（Oreshnik）中程彈道導彈（IRBM）攻擊烏克蘭西部利沃夫（Lviv）地區的關鍵基礎設施，爆炸地點距離北約邊境僅約50公里，被形容是「對歐洲大陸安全的嚴重威脅」。根據了解，這是俄羅斯在烏克蘭軍事行動中，「第2次」使用該型號導彈。初步報告顯示，該導彈搭載6枚分導彈頭，均為常規彈頭而非核彈頭。
烏克蘭空軍表示，導彈於1月8日晚間約11時30分從俄羅斯卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）試射場發射，飛行速度達每小時約1萬3000公里，相當於音速的10倍以上，沿彈道軌跡飛行，無法被防空系統有效攔截。利沃夫市能源基礎設施、地下天然氣儲存設施多處爆炸，影響當地供電及運輸系統。
俄羅斯國防部則確認使用「榛樹」導彈攻擊，聲稱為回應烏克蘭對俄羅斯本土別爾哥羅德（Belgorod）的攻擊。俄羅斯並於事先通知美國及中國，以避免被誤判為核攻擊。此為繼2024年11月21日俄軍攻擊烏克蘭中部城市第聶伯羅市（Dnipro）後，第2次使用同型導彈。
「榛樹」導彈首次露面即為攻擊第聶伯羅市，據稱這種導彈的末端速度能達到11馬赫（13,475公里/每小時），因而以人類目前的防空技術難以攔截，是第一個參加實戰的高超音速中程導彈。美國國防部分析，該導彈以RS-26「邊界」（Rubezh，北約代號:SS-X-31）彈道導彈為基礎研製，分導彈頭設計，可攜帶核彈頭；但沒有公開資料透露射程範圍。
本次「榛樹」攻擊事件引發歐洲關注原因有三：
1.證實烏克蘭防空系統無法攔截因應，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲盟國提供更多防空支援，以應對俄羅斯不斷升級的導彈威脅。
2.依受損區域反推，導彈搭載多達6枚分導彈頭，一次攻擊可造成大規模破壞。
3.射程證實可達烏克蘭的「大後方」，甚至合理推估可直接自俄國本土襲擊北約國家。
分析人士指出，此次攻擊不僅測試北約東翼防禦，還可能影響歐洲能源供應，因為利沃夫是歐洲國家儲存天然氣的關鍵樞紐。
更多Newtalk新聞報導
「必須排案，才能審案」 黃暐瀚支持軍購舉前例論證「非放行」
楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人
其他人也在看
F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了
即時中心／潘柏廷報導花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓期間突然失事墜海，身為駕駛的29歲上尉飛官辛柏毅也因此失聯，目前持續搜救中。對此，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他也強調，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。民視 ・ 1 天前 ・ 81
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 26
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
專論》川普攻委內瑞拉非台海前例 習近平奪台既無藉口、也無前例可循
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動閃電攻擊的報導傳出之後，外界就浮現了疑慮，那就是：「中國也因此而有了進攻台灣的藉口」。但是，專精於安全保障的海外專家們則是保持冷靜。海外媒體報導指出，中國並非因為顧及國際法而克制其攻擊，而是單純缺乏登陸能力的緣故。 一、美國國內也出現「給了中國藉口」的論調美國在1月3日對委內瑞拉發動閃電的式軍事攻擊，拘捕了馬杜洛總統及其妻子，並以毒品與恐怖相關的罪名將他們移送紐約。根據美國CNBC的報導，聯合國秘書長古特雷斯表示：「國際法的規則未受到尊重」，而深表憂慮，並批評這是「危險的前例」。這項行動可能動搖美國過去所主張的正當性。國際投資顧問公司「量子策略（Global Strategist at Quantum Strategy）」的戴維‧羅奇（David Roche）對CNBC指出：「如果川普能夠進入他國推翻政權，那怎麼能說普丁在烏克蘭是錯的呢？又怎麼能說中國沒有支配台灣的權利呢？」川普政府在國家安全戰略中提出「川普推論」（Trump Corollary），主張美國在西半球──也就是南北美洲大陸──的勢力範圍，這也被稱為川普版門羅主義。原本的門羅主義是新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 花蓮…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「我們絕不放棄！」空軍全力搜救辛柏毅惹淚
[NOWnews今日新聞]空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日未證實辛柏毅有成功跳傘逃生，也指出辛柏毅疑似發生空間迷向，此意外引發國人高度關注，國軍也連夜持續搜救。海巡署今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 140
川普政府官員告訴參議院 沒有在委內瑞拉駐軍計畫
[Newtalk新聞] 美國參議院稍早針對逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）相關問題舉行閉門會議，列席的國安部門官員向參議員們表示，沒有在委內瑞拉部署地面部隊的計畫。 《政客》雜誌（Politico）報導，根據與會的參議員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）在會中證實，為了提高影響力以穩定該地區局勢，美國海軍將無限期地繼續部署在委內瑞拉周邊地區。 曾任海豹突擊隊員的參議院軍事委員會成員希伊（Tim Sheehy）透露：「我們繼續對委內瑞拉實施海上封鎖的原因顯而易見，因為委內瑞拉獨裁政權利用其石油儲備，實際上將其當作一個全球提款機，資助世界各地的非法組織和流氓國家，從朝鮮到伊朗，再到哈馬斯和真主黨，所以，是的，我們將繼續維持封鎖，直到達成目標為止。」 議員們透露，盧比奧在會中明確表示，委內瑞拉目前正處於過渡時期，希望這段過渡時期能促成自由選舉，並最終由反對派領袖馬查多（Maria Machado）領導國家。 佛羅里達州共和黨參議史考特（Rick Scott）表示，他本週與馬查多進行了交談，並正在努力促成這一結果新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 9 小時前 ・ 8
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 112
民眾黨驚爆鬧分裂！「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了
即時中心／黃于庭報導為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。民視 ・ 1 小時前 ・ 47
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 47
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 11 小時前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5