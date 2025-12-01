北約想對俄「先發制人」? 美漸收對歐洲支持 北約強化東翼軍演規模

為了在美國逐漸收回對歐洲地區支持的背景下，應對來自俄羅斯的武力威脅，歐洲的北約成員國們近期加強了在東歐地區實施的軍演規模，試圖模擬在缺乏美國援助下與俄軍進行作戰的未來。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期推出「 28 點和平協議」，試圖終止俄羅斯與烏克蘭間的武力衝突，但美國擺出的親俄態度卻讓許多歐洲盟友感到擔憂。針對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，許多歐洲的北約成員國開始加強自身的武力儲備，並積極在東翼地區展開演習，甚至有北約指揮官提出警告，認為北約應該「先發制人」，採取比俄羅斯更為強硬的行動策略。

X 推主「NOELREPORTS」發布推文指出，為了應對美國逐漸收回對歐洲國家支持背景下可能與俄羅斯爆發的全面戰爭，以法國為首的多個歐洲國家近期在羅馬尼亞舉辦一次大規模軍事演習，模擬歐洲東翼地區「孤軍奮戰」對抗俄羅斯入侵的未來。「NOELREPORTS」表示，隨著美國逐漸降低對歐洲國家的軍事支持，越來越多歐洲的北約成員國開始對可能與俄羅斯爆發的全面衝突表示擔憂。

歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov

與此同時，白俄羅斯媒體《NEXTA》也發布推文稱，除了羅馬尼亞外，歐洲的北約成員國也在芬蘭與俄羅斯的邊境舉辦「 2025 北方之斧」聯合軍演，包括英國部隊在內的 3,000 名北約士兵被部署到芬蘭邊境地區，試圖模擬在北方惡劣的天氣與地形條件中，防禦俄軍進攻、對俄軍進行反擊以及夜間作戰等各種情形，為可能與俄羅斯爆發的全面衝突進行事前準備。

《NEXTA》的另一篇推文指出，北約軍事委員會主席朱塞佩．卡沃．德拉戈內 ( Giuseppe Cavo Dragone ) 海軍上將近期接受英國《金融時報》訪問時表示，北約可能針對俄羅斯發起「先發制人」的打擊，回應俄羅斯可能對北約成員國發起的混合攻擊。

俄羅斯近期多次派遣無人機、戰鬥機入侵波蘭、羅馬尼亞等東歐國家的領空，北約也持續加強東翼的防禦與軍事威懾能力，並出動戰機打擊入侵的俄羅斯無人機。圖為波蘭 F-16 戰機。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

德拉戈內稱，許多東歐國家外交官要求北約在應對俄羅斯威脅時，不要只以「口頭關切」作為回應，希望北約採取實際行動，協助東歐地區成員國遠離可能發生的衝突。德拉戈內補充指出，雖然超越了傳統的作戰思維，「但先發制人的行動仍可以被視為自衛」，強調歐洲國家應該採取比俄羅斯更加強硬的策略，並透過立法的方式訂定執行規範，應對俄羅斯可能帶來的威脅。

