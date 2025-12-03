北約承諾增購美武援烏 籲普丁勿虛張聲勢
北大西洋公約組織(NATO)32個盟國的外長今天(3日)在布魯塞爾舉行會議，承諾再向美國採購數億美元武器援助烏克蘭，同時呼籲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)停止「虛張聲勢」，認真面對和平談判。
這場會議聚焦美國推動的終戰努力。然而，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)缺席，只派副手出席，引發外界關注歐洲在談判進程中的角色是否被邊緣化。
會議舉行前，美方特使在莫斯科與普丁進行5小時會談，但未能達成重大突破。北約秘書長呂特(Mark Rutte)表示，和平談判正在進行是「好事」，但在談判結果尚不明朗前，必須確保烏克蘭能維持最佳戰力。
作為強化烏克蘭防衛的措施之一，德國、波蘭、挪威、荷蘭和加拿大宣布，將再投入約10億美元，透過北約架構採購美製武器提供烏克蘭。
挪威外長艾德(Espen Barth Eide)強調，「烏克蘭必須保持堅強，而我們身為歷史上最大、最成功的軍事聯盟，必須堅定不移並持續投入。」
多國外長在會中指出，普丁在與美國代表團的會談中，尚未展現願意做出任何實質讓步。英國外交大臣古柏(Yvette Cooper)呼籲普丁應「停止虛張聲勢與流血衝突，支持一項公正且持久的和平方案」。
針對普丁近期宣稱不希望與歐洲衝突，但已「做好準備」，多國強烈反駁。芬蘭外長瓦爾通寧(Elina Valtonen)表示，「這是俄羅斯用來恐嚇西方的言論，不用太認真。北約與歐洲的防衛能力非常強大，並且每天都在提升」。
