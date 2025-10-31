北約指參演習 測試「東翼嚇阻線」新概念

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》10月30日報導，北約近期在指參演習中，測試全新的「東翼嚇阻線」（EFDL）作戰概念，透過部署無人部隊應對侵略者的「第一擊」，提高官兵存活率，並保存防衛戰力應對後續作戰。

部署「機器人部隊」 應對敵軍首波攻擊

報導指出，這項作戰概念是駐歐非美國陸軍司令部（USAREUR-AF）司令唐納休上將，7月在德國威斯巴登一場會議上提出，旨在「將地面作戰思維帶入21世紀」。這項概念涵蓋完整早期預警網路，透過人工智慧（AI）與資訊整合等先進技術，必要時提前預警，並「自動」啟動應對敵軍之行動。

北約盟軍地面司令部（LANDCOM）副司令班奈特中將說明，就是部署一支「機器人部隊」，在北約遭侵犯時承受第一波攻擊，讓人員遠離前線，降低戰損。

「東翼嚇阻線」概念，在10月下旬美軍駐歐非司令部主導的「復仇者三位一體25」（Avenger Triad 2025），以及北約「堅定對決25」（Steadfast Duel 2025）2場指參聯演中，進行驗證。前者主要在於強化美軍與北約聯戰能力，後者則是北約全體成員國首次集結進行的最大規模兵推，模擬在《北約憲章》第5條集體防禦條款啟動時，執行多領域防衛作戰，確保盟邦指管與協調能力。

報導說，今年度的「復仇者三位一體」與「堅定對決」聯演，借鏡大量烏俄戰爭經驗，希望未來避免陷入類似俄軍「人海戰術」的消耗戰泥淖。「東翼嚇阻線」的願景是在未來戰爭中，北約建立「無人作戰區」先削弱俄軍的首波進攻，人力部隊則保留於後方，以為後續反擊與決策騰出空間。

儘管EFDL仍處於概念階段，且目前僅專注在東翼防禦，現有無人系統等發展也尚不足以組建「機器人部隊」，但有望在未來融入歐陸防禦體系中，作為北約聯合部隊重要的建軍構想之一。

北約欲以無人系統組建「東翼嚇阻線」，防禦首波攻擊。圖為搭配遙控武器站的「THeMIS」無人地面載具。（取自米爾倫機器人公司「X」帳號）

美軍與北約在「堅定對決25」等指參聯演中，強化聯戰能量並模擬執行協防任務。 （取自北約盟軍地面司令部網站）