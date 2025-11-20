北約東翼防禦拉警報！俄混合戰升級 無人機入侵、認知戰齊發 歐加速軍隊部署

歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov

[Newtalk新聞] 近日，歐洲多國政府與軍事機構接連指出，俄羅斯正對歐洲發動大規模「混合戰爭」，攻擊目標涵蓋關鍵基礎設施、選舉過程、公眾輿論與供應鏈網絡。此威脅已由義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）公開證實，並獲得多起實際事件佐證，面對此一危機，歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊，並致力縮短軍隊調動時間，以強化東翼防禦能力。

X 帳號「Visioner」發布貼文指出，義大利國防部長克羅塞托表示，俄羅斯對歐洲的混合戰手段多元，不僅針對實體基礎設施，更透過網路攻擊、人工智慧與假訊息操作，企圖削弱歐洲社會穩定與安全體系。克羅塞托強調，歐盟與北約現有防禦機制反應遲緩，迫切需要加強對新型威脅的應對能力，並建議在歐盟內部成立專責的混合戰中心，以及一支由 1,500 名成員組成的網路部隊，以整合資源、提升防禦效率。

廣告 廣告

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）。 圖：達志影像／美聯社

與此同時，實際安全事件頻傳，X 帳號「Defence Index」報導，一架俄羅斯自殺式攻擊無人機近日在東歐上空觸發北約大規模警戒反應，該無人機從羅馬尼亞邊境進入，穿梭於佩利普拉瓦附近，並短暫進入烏克蘭與摩爾多瓦領空，最後再次返回羅馬尼亞境內，於福爾泰什蒂附近從雷達上消失。事件發生後，德國颱風戰鬥機與羅馬尼亞戰機立即升空攔截。

在陸地層面，波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）透過 X 帳號「NEXTA」指出，近期有兩名烏克蘭籍人士破壞鐵路，嫌疑人在作案後立即逃往白俄羅斯，波蘭政府認定此事件為俄羅斯情報行動的一部分，並因此宣布關閉位於格但斯克的最後一個俄羅斯領事館，波蘭外交部長拉多斯瓦夫．西科爾斯基（Radosław Sikorski）更進一步直接指控俄羅斯實施恐怖主義行為，還表示波蘭將「不僅在外交上」對俄羅斯的破壞行為作出回應。

波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）透過 X 帳號「NEXTA」指出，近期有兩名烏克蘭籍人士破壞鐵路，嫌疑人在作案後立即逃往白俄羅斯。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

多位專家與媒體，包括「NSTRIKE」與前烏克蘭經濟部長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov），均指出目前北約部隊自西方港口調動至東翼前線需時長達 45 天，主要原因在於基礎設施老舊，且跨國官僚程序繁瑣，為因應俄羅斯的潛在侵略，北約正致力將此調動時間大幅縮短至 3 至 5 天以實現有效嚇阻。

北約部隊自西方港口調動至東翼前線需時長達 45 天。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）英軍機遭俄間諜船雷射鎖定! 英艦緊追 國防大臣警告 : 已改變交戰規則

中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案