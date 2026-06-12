北約機制牽線 葡海軍引進「哨兵」遙控武器站

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記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Naval News」報導，西班牙國防與安全技術公司「EM&E」9日獲北約後勤支援採購局（NSPA）合約，將向葡萄牙海軍提供47套「哨兵」（Sentinel）遙控武器站（RWS），協助該國強化海上打擊火力與防衛能量。

報導指出，「EM&E」透過NSPA機制簽署跨國合作協議，將分2階段向葡萄牙交付總計47套輕量化的「哨兵2.0」與「哨兵30」遙控武器站。其配備有先進感測器，並分別搭配12.7公厘機槍和30公厘機砲，可望提升偵測效能與精確火力，使葡軍艦艇在執行水面作戰與巡邏任務時，有效打擊小型空中與水面目標威脅。

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「EM&E」表示，此案體現公司致力開發強化歐洲戰略自主權之技術解決方案的承諾，也證明該系統性能與北約盟邦作戰需求相符。目前「哨兵」系列遙控武器站已獲多艘西班牙海軍水面艦艇採用，性能備受肯定。

葡萄牙海軍採購47套「哨兵」遙控武器站，強化艦隊打擊與防衛能量。（取自EM&E公司「X」）

「哨兵」遙控武器站可配備30公厘機砲，有效打擊小型空中與水面目標威脅。（取自西班牙海軍「X」）