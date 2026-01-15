北約盟邦派兵至格陵蘭 俄羅斯嚴正關切

包括法國、德國、挪威與瑞典等歐洲國家軍隊今天(15日)抵達格陵蘭，加強格陵蘭島的安全防務。針對北約盟邦軍隊抵達格陵蘭，俄羅斯對此表達嚴正關切。

美國總統川普(Donald Trump)表態要取得格陵蘭控制權，而美國、丹麥與格陵蘭在華府的會談並沒有達成共識。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)14日表示，法國軍隊已經在路上，其他部隊也會陸續抵達。法國表示，大約15名山地步兵旅軍人抵達格陵蘭首府努克(Nuuk)參加軍事演習。德國則派遣13名士兵赴格陵蘭。

隨著格陵蘭成為兵家必爭之地，丹麥之前宣布，將和北約盟邦一起，增派軍力至格陵蘭。丹麥國防部長波爾森(Troels Lund Poulsen)宣布，加強北極圈軍力是必要之舉，「因為沒有人會知道明天會發生什麼事」。他說，將加強派駐飛機、船艦和軍隊至格陵蘭，其他北約盟邦也會加派軍力。

在格陵蘭，當地居民告訴美聯社，他們樂見格陵蘭、丹麥與美國會面，但是這場會面留下的疑問比答案更多。也有一些民眾認為，丹麥與北約盟邦加派軍力赴格陵蘭是為了抵禦美國的軍事行動；不過歐洲軍方並未表示，軍力部署是為了抵抗美國取得格陵蘭。

針對丹麥與北約國家加派軍力到格陵蘭，俄羅斯今天表達嚴正關切。俄羅斯駐比利時大使館表示，北極圈發生的狀況令我們嚴正關切。北約總部也在比利時。

俄羅斯駐比利時大使館也表示，北約以莫斯科和北京日益增長的威脅為藉口，在北極圈加強軍事部署。(編輯：沈鎮江)

