北約秘書長呂特訪問基輔 控俄羅斯未認真追求和平

俄烏戰爭即將屆滿4年之際，俄軍2日再度對烏克蘭發動大規模空襲。北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)今天(3日)訪問基輔時批評，俄羅斯的攻擊行動顯示莫斯科當局並未認真追求和平。

法新社報導，呂特今天走訪基輔並前往烏克蘭國會發表演說。他指出：「直接談判目前正在進行中，這是重要的進展。但俄羅斯發動像昨晚那樣的攻擊，顯示他們並未認真追求和平。」

基輔方面表示，俄軍昨夜發動了今年以來「最猛烈」的攻擊，目標是烏克蘭飽受重創的能源設施，成千上萬的烏克蘭人因此被迫在寒冬中面臨斷暖危機。

在呂特訪問期間，法新社記者聽見基輔上空響起空襲警報，烏克蘭空軍示警可能遭飛彈攻擊。

面對莫斯科的大舉空襲，呂特敦促北約成員國「傾盡庫存」向烏克蘭供應防空系統，以抵禦俄軍火力。此外，他也強調，儘管北約近期因格陵蘭主權問題與美國陷入緊張，對烏克蘭的支持並未因此減少。他表示，北約願向烏克蘭提供安全保障，並在戰爭結束後派駐部隊至烏克蘭，以確保停火協議能長久維持下去。(編輯：楊翎)