北約秘書長呂特：歐洲防衛少了美國 就是在「作夢」

北約秘書長呂特表示，如果沒有美國，歐洲想要自我防衛，就是「做夢」。

北約秘書長呂特26日直言，若是少了美國，歐洲防衛簡直就是在「作夢」。至於他與川普上周會談後，針對格陵蘭初步達成的協議框架，他也提出了說明。（葉柏毅報導）

呂特在歐洲議會演說時強硬表示，如果任何人認為歐盟或整個歐洲，能在少了美國的情況下自我防衛，那就繼續作夢吧。呂特向歐洲各國強調，你們做不到，我們做不到，我們需要彼此。

呂特也指出，在二戰結束80年後，歐洲仍然依賴美國的軍事力量。如果歐洲真的想要獨立防衛，國防支出將需達到國內生產毛額，也就是GDP的10%，遠遠超出目前北約設定目標，也就是在2035年前，達成國防支出占GDP的5%。呂特直言，建立自主核武能力將耗資數千億歐元，如果歐洲真的決定自立自強，那就「祝大家好運。」

呂特也直言，儘管很多人會覺得不中聽，但他認為川普的北極防衛政策是正確的。至於呂特與川普，對格陵蘭問題達成什麼共識，呂特說，美國、丹麥與格陵蘭代表，本月稍早在華府已經啟動三方協商程序。可能的妥協方案，包括讓美國在格陵蘭的軍事基地，取得主權地位。