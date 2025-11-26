北約秘書長呂特：烏克蘭衝突有望在年底前結束
[Newtalk新聞] 北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）當地時間25日接受西班牙媒體《國家報》專訪時表示，俄烏戰爭是有在 2025 年底前出現結束的可能。
面對記者詢問「是否有可能在今年底前結束戰爭」，呂特回應說，「當然有可能，我們所有人都在祈禱這場戰爭能盡快結束。」他也強調，自己願意盡一切努力，協助實現美國總統川普推動結束戰爭的構想，並直言完全認同川普的看法，「這場屠殺必須被停止」。
至於是否已出現「可能即將走向終戰」的特殊時刻，呂特則回應謹慎。他指出，戰爭局勢向來難以預測，但他真誠希望和平能儘早到來。
