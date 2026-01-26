北約秘書長警告：沒有美國 歐洲無法自保

在歐洲因為格陵蘭問題而與美國關係陷入緊張，使得各方呼籲加強歐洲自力更生能力之際，北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)26日警告，沒有美國，歐洲無法保衛自身。

美國總統川普(Donald Trump)因為威脅奪取丹麥自治領土格陵蘭而激怒了這個跨大西洋聯盟。但川普在上週與呂特會面後，撤回了這項威脅。

這場外交危機為提倡歐洲對川普採取更強硬立場，並打破對華盛頓軍事依賴的人注入了新的動能。

廣告 廣告

呂特在歐洲議會告訴議員：「如果在場有任何人再次認為，歐盟或整個歐洲，可以在沒有美國的情況下保衛自身，繼續作夢吧。你做不到的。」

呂特說，歐洲國家將必須把國防支出從去年達成協議的5%北約目標，加倍至10%，並花費「數十億美元」來打造核武。

呂特說：「你將失去我們自由的終極保障，也就是美國的核子保護傘」，「所以，祝你好運。」

這位前荷蘭總理堅持，美國對北約第五條集體防禦條款的承諾仍是「全面性的」，但美國期待歐洲國家繼續增加軍事支出。

呂特說：「他們需要一個安全的歐洲-大西洋，他們也需要一個安全的歐洲。所以美國對北約有著充分的利益。」

呂特重申他對川普的讚賞，因為他施壓不願付出的歐洲盟友增加軍費支出。

呂特也顯然駁斥了歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯(Andrius Kubilius)這個月提出建立一支可能可以駐歐美軍的歐洲防禦部隊建議。

呂特說：「這會讓事情更加複雜。我認為(俄羅斯總統)普丁(Vladimir Putin)會喜歡它。所以請三思。」

針對格陵蘭，呂特說他同意川普的看法，認為北約要為北極的防禦「承擔更多責任」，但美國在格陵蘭島的存在問題，應該由格陵蘭和丹麥當局進行協商。

呂特說：「我無權代表丹麥進行談判，所以我沒有也不會這麼做。」

在川普淡化了北約盟友在阿富汗戰爭的貢獻，引發各國憤怒後，呂特重申他向川普強調了北約盟友在阿富汗付出的代價。

呂特說：「當有兩名美國士兵付出終極代價時，就有一名盟國或夥伴、北約盟國或夥伴國家的士兵沒有歸來。」

呂特指出：「我知道美國非常感謝這些努力。」