北約秘書長：川普沒提格陵蘭主權 中俄在北極軍擴不是閱兵用



就在美國總統川普表示已與北約就格陵蘭問題達成協議框架之際，北約秘書長呂特21日表示，他並沒有與川普討論格陵蘭與丹麥的主權，會談聚焦的是北極安全問題。

川普稱達成協議 呂特說沒談主權

美國福斯新聞報導，呂特（Mark Rutte）在福斯新聞「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）節目中接受採訪，在被問到格陵蘭「在（川普）框架協議之下，是否仍隸屬丹麥王國」時，他回應：「今晚我和總統的談話中沒有再次提到這個問題」，川普「非常關注我們需要做些什麼來確保保護廣闊的北極地區，目前那裡正在發生變化，中國和俄羅斯在那裡越來越活躍，那我們該如何保護它。」

川普21日稍早與呂特會面後，美國可與西方北極盟國就格陵蘭問題達成新協議，以滿足他對「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統的需求並取得關鍵礦產資源，同時阻止俄羅斯和中國在北極的野心。

呂特指出：「我們主要討論了如何落實總統保護格陵蘭的願景，當然也包括整個北極地區，不僅僅是格陵蘭」，但「還有很多工作要做」，以確保北約擁有「陸海空所需的一切」來保護該地區，川普加強北極地區安全的必要性「完全正確」，並且讚揚了川普在促使其他北約成員國增加軍費方面所發揮的領導作用。

然而，當被問及對於格陵蘭人拒絕被美國「收購」時，呂特說道，他們已達成「一項良好的協議，可以實際著手處理這些問題」。

有關中國與俄羅斯的部份，呂特說道：「我無權評論個別盟國與中國的具體關係。我認為，作為北約，我們有一個共同的立場，那就是我們不應該天真。我可以告訴你，你們終將後悔中國在軍事上的巨額投資，他們駐紮在北京不是為了舉行閱兵式，俄羅斯軍隊駐紮在莫斯科也不是為了舉行閱兵式。他們的存在是為了被差遣。」

