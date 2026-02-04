北約稱一簽和平協議就海陸空部隊全面進駐烏! 俄警告 : 將成「合法打擊目標」

英軍特種部隊於2026年1月30日參與北約的軍演。 圖 : 翻攝自 追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 就在烏克蘭未來的和平藍圖仍充滿迷霧之時，北約秘書長馬克·呂特表態：一旦烏俄衝突結束，北約成員國的部隊將踏上烏克蘭的土地。

據《今日俄羅斯》( RT ) 報導，週二，呂特在烏克蘭議會發表講話時公開了這一雄心勃勃的計畫。「一些歐洲盟友宣佈，在達成協議後將向烏克蘭部署軍隊，」呂特明確指出，這不僅涉及地面部隊，還將包括空中戰機以及部署在黑海的艦船。他補充道：「美國將成為後備。」

北約秘書長馬克．呂特。 圖：翻攝自 NATO 官網

目前，這一由美國主導的軍事集團正致力於「協助、裝備和訓練烏克蘭武裝部隊」。呂特強調，北約正持續向基輔輸送「價值數十億美元的關鍵美軍裝備」。而派遣駐軍的提議，則被視為基輔歐洲支持者長期遊說的結果，旨在通過實質性的軍事存在為烏克蘭提供長期的安全保障。

針對呂特的言論，俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫週一向記者重申了克里姆林宮的強硬立場。「西方軍事單位、設施、倉庫及其他基礎設施部署在烏克蘭對我們來說是不可接受的，」拉夫羅夫警告稱，這將被視為「對俄羅斯安全構成直接威脅的外國干預」。

許多歐洲國家陸續加強軍備，準備應對俄羅斯可能帶來的威脅。其中，法國第三裝甲師就成立了 ARF 部隊，準備接手北約反應部隊( NRF )的任務。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

莫斯科堅稱，任何出現在烏克蘭領土上的北約士兵都將成為「合法打擊目標」。在俄羅斯看來，烏克蘭加入北約的野心以及該集團向俄邊境的擴張正是衝突的根源。

目前，俄羅斯提出的關鍵和平要求之一是基輔必須擁抱中立。莫斯科明確表示，如果烏克蘭拒絕放棄加入北約的野心，俄方準備繼續通過軍事手段追求其目標。

