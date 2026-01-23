北約與丹麥同意強化北極安全 丹麥總理將赴格陵蘭會談

北約秘書長馬克呂特(Mark Rutte)與丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)今天(23日)在比利時布魯塞爾會晤，雙方同意加強北大西洋公約組織(NATO)在北極地區的安全合作。此番表態，正值美國總統川普(Donald Trump)近期收回揚言奪取格陵蘭的言論之後。

呂特在社群平台X發文表示，北約與丹麥正攜手合作，以確保整個聯盟的安全與穩定，並將在既有合作基礎上，進一步強化北極地區的嚇阻與防衛能力。

在結束布魯塞爾行程後，佛瑞德里克森將於同日啟程前往格陵蘭首府努克(Nuuk)，與格陵蘭當地對等官員會談。丹麥總理辦公室表示，此行將就安全與相關事務交換意見。

佛瑞德里克森稍早指出，她在布魯塞爾與呂特會談時，也觸及格陵蘭相關議題。呂特本週稍早曾在瑞士達沃斯(Davos)與川普會面，並就格陵蘭問題達成所謂共識，但相關細節至今仍未公開。

格陵蘭位處北極戰略要地，近年因地緣政治與安全考量而備受關注。丹麥與北約近期動作，被外界視為在美國立場轉變後，重新調整北極安全布局的重要訊號。(編輯：許嘉芫)