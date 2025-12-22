北約警告中武力攻台 俄恐配合行動! 若台海有事 俄將在歐洲升高衝突
[Newtalk新聞] 北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）近日對中國與俄羅斯發出嚴厲警告，形容當前局勢是二戰結束以來最危險的時刻。據消息引述呂特指出，中國與俄羅斯可能正計畫聯合行動。
據 X 帳號「NOELreport」與《Nexta TV》消息指出，馬克表示，若中國對台灣發動軍事行動，作為其「次要合作夥伴」的俄羅斯將毫不猶豫地在歐洲升級區域局勢，藉此分散西方的注意力。對此，北約正致力於構建「三層威懾體系」以確保烏克蘭的安全：第一層是維持強大的烏克蘭武裝部隊；第二層是由英、法、德等國組成的「志願聯盟」提供支援；第三層則是與美國聯動。呂特強調，盟友必須為此做好準備，並宣稱「下一次攻擊對普丁而言將是致命的」。
與此同時，據 X 帳號「rainbow 7852」引述普丁在年度新聞發布會上的發言，普丁針對波蘭與立陶宛之間這塊加里寧格勒（Kaliningrad）的安全威脅發出強硬警告。普丁表示，任何對加里寧格勒的攻擊都將把衝突提升至「完全不同的層面」，並演變成一場大規模武裝對抗。他警告西方，若有人發出威脅，俄方將予以消除，並指責歐洲政客故意將俄羅斯塑造為敵，掩蓋自身的錯誤。
面對俄羅斯的示警，北約官方 X 帳號近日分享了一系列震撼照片，展現挪威空軍的 F-35「閃電 II」戰鬥機在完成「聖誕星」編隊飛行後，進行了壯觀的「大象漫步」（Elephant Walk）地面校閱，以展示北約戰備狀態。
呂特秘書長進一步透露，北約不排除在停火後向烏克蘭派遣歐洲維和部隊，目前已有多個成員國表達派遣意願，相關行動將涵蓋陸、海、空域，以確保烏克蘭不再成為俄羅斯攻擊的目標。
