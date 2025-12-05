北約警告美可能出賣烏! 川普嗆澤連斯基 :「你沒底牌」美副國務卿批歐排美

德國德國總理梅爾茨批評美國玩弄權術，提醒烏克蘭總統澤連斯基要小心。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續陷入僵局之際，美國特使维特科夫與美國總統川普的女婿庫什納近期指出，俄羅斯總統普丁「希望結束戰爭」，並試圖回到正常國際狀態。川普也稱，他在任內就曾警告烏克蘭總統澤連斯基：「你已經沒有底牌，那是最佳解決時機，但他們錯失了機會。」

據《POLITICO》報導，美國副國務卿克里斯托弗・蘭道近日在北約外長閉門會議上，罕見強烈批評歐洲盟國排除美企參與其軍工擴張計畫。他警告歐洲不要「脅迫」美國企業退出歐洲重整軍備的進程。蘭道在發表完言論後不久便離席，場面一度尷尬。會議中，美國國務卿馬可·盧比歐並未出席。北約秘書長吕特（Mark Rutte）則公開強調：「普丁認為他能熬過我們，但我們絕不會離開。」

美國總統川普（Donald Trump）嗆澤連斯基說 : 「你沒有底牌」。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

據《明鏡周刊》公布的一份疑似歐盟與澤連斯基通話的洩密紀錄顯示，多名歐洲領袖罕見地向烏方發出警告，稱美國的談判策略正帶來巨大危險。

德國總理梅爾茨茨提醒澤連斯基，美方談判代表正在「玩弄權術」。法國總統馬克宏更警告，美國可能會在「領土問題上背叛烏克蘭」。芬蘭外長斯圖布和北約秘書長吕特也都表示：「我們不能讓烏克蘭獨自面對這些人。」

歐洲各國普遍對華盛頓主導的和平談判方向深感不信任，擔心美國為求儘速收場，將要求烏方接受不利的和平框架。

