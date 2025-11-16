北約軍民聯演 強化海上協調能力

記者施欣妤／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）3日至14日與航運業者合作，在英國舉行「動態大師25」（Dynamic Master 25）演習，加強北約軍方與民間海上協調能力，提升北約水域以及國際航運安全，也確保一旦危機爆發，北約與航運界能相互合作，甚至支援北約軍方執行任務。

模擬各式情境 驗證航運準則

本次演習在倫敦附近諾斯伍德的北約盟軍海軍司令部（MARCOM）總部舉行，由「北約航運中心」（NATO Shipping Centre，NSC）主導，包含英、德、法國、比利時、保加利亞與土耳其等16個北約國家參演，模擬在北約水域可能遭遇的各式情境，包含應對網路攻擊、海底關鍵基礎設施威脅等，驗證北約海軍針對民間航運業的《海軍合作與航運指導》（NCAGS）準則、「全球導航資訊系統」（AWNIS）等架構在危機時刻發揮作用。

廣告 廣告

北約同時也派遣多組團隊，前往西班牙馬略卡島、希臘最大的彼里夫斯港、英國樸茨茅斯與法國土倫，向當地政府、航運公司與船員代表，簡報有關北約目前在波羅的海與地中海的警戒行動，並再次介紹北約有關軍民船艦協調的NCAGS與AWNIS準則。

指導自我防護措施 確保航安

「北約航運中心」為北約盟軍在平時、危機與戰爭時期，與民間航運業界的唯一聯繫窗口，職責包含在危機時提供民間業者建議，例如避開特定海域與建議安全航線，並提供自我防護措施指導，必要時甚至可協調商船在軍艦護航下，執行編隊航行任務。「北約航運中心」主任、丹麥皇家海軍上校馬庫森表示，希望藉演習強化人員在危機或行動期間支援、引導商船的能力，確保海上航運作業的安全與效率，並強化該中心作為商業航運產業與盟軍之間聯絡樞紐的關鍵角色。

北約藉「動態大師」演習，加強軍民海上協調能力，共同應對潛在威脅。圖為3月由西班牙主辦的北約「動力水手」（Dynamic Mariner）聯演。（達志影像／美聯社資料照片）

北約16國海軍與民間航運業者，透過「動態大師」演習加強合作與協調能力。 （取自MARCOM網站）