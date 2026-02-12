北約軍演：沒有美國的「堅定飛鏢」能飛多遠？

（德國之聲中文網）今年1月中旬，代號為“堅定飛鏢26”（Steadfast Dart 26）的北約年度最大規模軍事演習拉開帷幕。來自11個國家的約1萬名士兵參加。近日，演習已進入關鍵階段。

德國作為演習地點較為集中的北約成員國，在此次大規模聯合軍演中扮演核心角色。在北約“堅定飛鏢”演習中，該聯盟展示了在沒有美國直接參與的情況下，如何快速跨歐洲部署部隊。

北約將軍格哈茨（Ingo Gerhartz）稱全面展開的“堅定飛鏢”軍演是“聯盟團結的強有力信號”。在荷蘭布倫瑟姆（Brunssum）行動總部擔任指揮官的格哈茨告訴德新社：“這次演習強調了物流和基礎設施在快速跨歐部署兵力方面的重要性。德國作為核心物流樞紐和最重要的過境國，在其中發揮著關鍵作用。”

“北約矛頭”演練集結

這次大規模演習由北約所謂的盟軍反應部隊（ARF）執行。這是一支擁有約4萬名士兵、隨時待命的快速反應部隊，被譽為“北約的矛頭”。

美軍沒有直接參與此次演習，北約其他國家並不希望這被視為一種政治信號。然而，北約借此展示了其在沒有美國的情況下也能完成增援的能力。

加強北約的“歐洲支柱”是一個政治議題。從本周五（2月13日）開始，全球政界、學術界和軍方代表也將在慕尼黑安全會議上對此進行討論。

位於荷蘭布倫瑟姆的北約指揮部負責中歐的防御——範圍從大西洋一直到北約東部邊界。該行動總部還指揮著來自13個國家的約1萬名士兵、1500多輛車輛和17艘艦船參加演習。主要的兵力貢獻來自意大利、西班牙、希臘等南歐國家以及土耳其。周三，由五個國家艦船組成的編隊抵達了德國基爾（Kiel）海軍基地。

僅在過去幾天裡，就有2000多輛車輛和其他裝備通過德國北部埃姆登港(Emden)完成了部署。最近，來自不同國家的軍隊攜帶大量裝備陸續抵達德國，例如在漢諾威地區。

根據北約的數據，演習範圍涵蓋中歐的多個地點，包括沿海地區。其核心部分將在德國舉行。

什麼是“堅定飛鏢2026”

“堅定飛鏢”是北約每年舉行的演習，旨在訓練盟軍反應部隊在歐洲境內的快速部署與補給。在“堅定飛鏢 2026”期間（1月至3月），盟軍反應部隊（ARF）的力量將在各自成員國激活，並通過海路、陸路和空路橫穿歐洲及周邊海域，向德國部署。

德國作為東道國將迎來約有7300名來自意大利、西班牙、土耳其、捷克和希臘等北約國家的陸、海、空軍及特種部隊士兵參與演習。其中包括土耳其海軍首艘具備兩棲作戰能力的軍艦“阿納多盧”號（TCG Anadolu），它將在演習期間部署至波羅的海。

還有一點特別之處：“堅定飛鏢”並非基於虛構的演習劇本。它是作為一次實戰行動來計劃和執行的——旨在提高自身的行動准備能力，作為震懾潛在侵略者的能力展示，並向北約盟友保證德國是一個可靠且具備持久行動能力的伙伴。

