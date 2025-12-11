北約領導人嚴厲警告 俄恐5年內發動攻擊

北約秘書長呂特在德國演說時警告，未來五年內俄羅斯恐怕對北約發動攻擊。

北約秘書長呂特警告，俄羅斯可能五年內對北約發動攻擊，警告盟國，現在就開始加緊準備。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，北約領導人發出嚴厲警告，俄羅斯可能五年內對北約國家發動攻擊。北約秘書長呂特在德國演講時說，俄羅斯已經開始升級針對我們社會的秘密行動，我們必須做好準備，迎接我們祖父母或曾祖父母經歷過的那種規模的戰爭。

呂特重複了西方情報機構對俄羅斯意圖的類似說法，莫斯科方面則駁斥，這些說法「歇斯底里」。在呂特發出警告之際，美國總統川普正試圖結束俄羅斯在2022年2月發起的、對烏克蘭的全面入侵。這個月初，俄羅斯總統普丁聲稱，俄羅斯沒有和歐洲開戰的計畫，但如果歐洲想開戰或挑起戰爭，俄羅斯「現在」就做好準備。

BBC報導，呂特在柏林表示，普丁不真誠，他補充，支持烏克蘭是歐洲安全的保障。他說，試想，如果普丁得逞會怎樣，烏克蘭將淪為俄羅斯的佔領軍，他的軍隊將向與北約接壤的更長邊界推進，「我們遭受武裝襲擊的風險也將大增」。