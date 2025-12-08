北約：朝鮮援俄部隊死傷過半 換取的技術威脅日韓

金正恩派朝鮮士兵前往俄烏前線，換取軍事科技。 圖：取自 朝中社

[Newtalk新聞] 俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭近4年，折損超過百萬名官兵，卻沒有可觀的進展，只好向朝鮮求援。根據北約的估計，朝鮮援俄的軍隊的13,000名士兵，傷亡人數已達約7,000人。

日本《每日新聞》報導，北約掌握的情報顯示，自2024年秋季以來，朝鮮已向俄羅斯派遣約1萬名士兵，自2025年9月以來又派遣約5,000名士兵，其中近一半（約7,000人）據信已傷亡。

朝鮮軍隊在前線的表現，有人評估「他們往往對俄軍造成阻礙而非貢獻」（一位北約高級官員），也有人認為「他們正在迅速適應戰場環境」（烏克蘭軍方）。隨著朝鮮軍隊承擔庫爾斯克州的防禦任務，人們相信俄軍將因此受益，能夠將更多精力集中在烏克蘭東部的戰鬥上。

據烏克蘭軍方稱，駐紮在庫爾斯克的朝鮮無人機飛行員參與了10月份俄羅斯對烏克蘭東北部蘇梅州的攻擊。這是朝鮮軍隊首次參與對烏克蘭領土的攻擊。

朝鮮也不斷增加對俄羅斯軍方的武器供應。今年7月，韓國情報部門估計，朝鮮已向俄羅斯提供了超過1,200萬發子彈。烏克蘭軍方認為，俄羅斯軍方約一半的彈藥來自朝鮮。據北約估計，朝鮮向俄羅斯提供的武器，包括170毫米自走砲和240毫米火箭筒，也在「持續穩定地供應」。另有報導稱，俄羅斯軍方正在推進武器一體化，例如將朝鮮製造的集束炸彈裝載到無人機上。

同時，朝鮮軍隊正利用無人機和最新武器累積作戰經驗，提升作戰能力。據信，朝鮮還從俄羅斯獲得飛彈和其他技術轉讓，以換取兵力、彈藥和武器供應。烏克蘭軍方也證實，朝鮮製造的飛彈精度正在提高。如果朝鮮的彈道飛彈技術未來進一步提升，將對韓國、日本和其他國家構成威脅。

朝鮮也在深化與俄羅斯的經濟聯繫。據北約稱，朝鮮已向俄羅斯派遣超過1.7萬名工人以填補勞動力短缺，並計劃再派遣2萬至3萬名建築工人和其他人員。根據包括BBC在內的多家媒體報道，俄羅斯在2024年向朝鮮出口了超過100萬桶原油，超過了聯合國制裁規定的限額。

