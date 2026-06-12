北約：科索沃安全穩定 將逐步調整維和兵力

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天表示，由於科索沃安全局勢持續穩定，將在未來1年內逐步縮減自1999年以來部署當地的維和部隊兵力。

路透報導，美軍歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍統帥格林克維奇（Alexus G. Grynkewich）上將透過聲明表示，北約與科索沃維持和平部隊（KFOR）「致力於維護科索沃的安全與穩定」。

「正是這項承諾帶來更高程度的穩定，也使科索沃安全機構能力持續提升。目前的條件已為進一步優化科索沃維和部隊的規模與部署方式提供契機。」

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北約指出，從現在開始到明年，將根據各國的輪調與部署計畫，適度縮減兵力。

北約並強調，調整將依據當地實際情況逐步推動，必要時也可以重新恢復部署。（編譯：施施）1150612