【心靈補給站】老城慢慢遊

◎林念慈

每逢假日，苗栗南庄總是遊人如織，穿梭於老街與桂花巷間，而我更偏愛附近的村落─「南富」，因無旅客喧囂，並保存著完整的客語和常民文化；我時常漫步其中，與貓咪、九重葛不期而遇，或與村中耆老閒話家常，享受恬靜時光。

雖名「南富」，其實村民慣稱「大南埔」。此處位於三灣鄉與南庄鄉的交界處，為一環山谷地，漢人於清朝道光年間進駐拓墾，因地形險峻，加上有防禦安全之需求，故而形成「文武廟」的信仰中心；文武廟主祀「關聖帝君」，亦祀三山國王、媽祖、孔子，文武兼備，故名文武。廟內仍存咸豐皇帝御書「萬世人極」的匾額，寓意神明威望乃千秋萬代，更是後人立身處世的典範。

廣告 廣告

日據時期，大南埔的繁榮到達頂點，不但發展樟木、煤礦等產業，還有布行、中藥行、家具行等，目前唯「日輝超商」營運中，其他商會只剩遺址。如今人力外移，在地者多是老農，這大概是舊村落的共同隱憂，好在有許多返鄉青年，以文創、體驗旅行的方式注入活水；而老街上的「土礱間」，為已故的林裕祥老師傅所設，保留著大大小小的土礱，讓參觀者體驗先人輾米脫穀的辛勞，斯人已逝，但有兒孫傳承技藝，舊文化自然煥發新生命。

走進村落中，迎面而來是一隻小蝸牛藝術裝置，象徵「慢遊慢城」，而蝸牛旁有座古井，井上是舊時銅綠色的抽水器。再沿著指示繞進小道，便可走進「蛤蟆巷」，據說巷內有位名叫「黃長義」的長者，善於模仿蛤蟆的叫聲，並捕捉維生；某天有個調皮的孩子打翻他的籠子，一時間蛤蟆竄逃，故有此名。老地名總帶幾分樸拙，但再細想，正因為先民生活質樸、踏實，所以有一說一，從不假雕飾，更顯得大巧若拙。

周圍都是民宅，我放輕了腳步，沿著曲折的巷弄繼續前進，抵達「蕭家老宅」，不過原建物早於民國二十四年「關刀山大地震」中毀損，新建者又於九十年的九二一大地震受損，次年才於原址重建雙層鋼筋水泥樓房；現存的建築已不見古典韻味，但背後的滄桑與周折，以及關於地理的神祕傳說，還是引人駐足許久。巷內有些屋舍早就無人居住，一枝鳳尾蕨自磚牆砌成的窗檯伸出，在午後的風裡搖曳，像是要展翅飛去；而轉角盛開的粉色木芙蓉忽然闖入眼簾，更讓人驚艷，花開得明艷奪目，但無人聞問，不免替它感到幾分寂寞，我願作知音。

村邊是連綿的稻田，有的二期稻作已屆飽滿，隨風掀起金色稻浪，有的田地處於休耕期，換上繽紛的大波絲菊、向日葵與太陽麻；我在田埂上慢慢走，心裡的時鐘也隨之悠緩，即使頭髮亂了也不急著撥開，只因黑髮是寫在空中的狂草，要留一首自由、恣意的詩。