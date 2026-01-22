北美五大CSP資本支出年增4成 ASIC AI伺服器占比創2023年新高

【記者呂承哲／台北報導】隨著北美雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎設施投資，根據根據TrendForce最新AI server（AI伺服器）研究，2026年全球出貨量將年增逾28%。隨著AI推論服務帶來龐大運算負載，通用型server亦進入新一波汰換與擴張週期，帶動2026年全球server（含AI server）出貨量年增12.8%，成長幅度較2025年進一步擴大。

TrendForce指出，2024至2025年server市場以大型語言模型訓練為主，仰賴GPU與HBM的AI server進行平行運算；自2025年下半年起，AI agents、Copilot升級與LLaMA模型應用加速落地，CSP逐步將重心轉向推論服務，發展可變現的商業模式。由於推論應用需搭配前後段運算與儲存資源，除AI server外，通用型server的需求同步升溫。

廣告 廣告

從資本支出來看，Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle等北美五大CSP，2026年資本支出年增率高達40%。除持續擴建AI基礎設施外，也同步汰換2019至2021年雲端投資高峰期所採購的通用型server，其中Google與Microsoft預期將最積極擴大通用型server採購，以支撐Copilot與Gemini等高頻推論需求。

在AI server結構方面，TrendForce預估2026年仍以GPU機種為主，占比約69.7%，但隨北美CSP加速布局自研ASIC，ASIC AI server出貨占比將提升至27.8%，創2023年以來新高，出貨成長速度亦將超越GPU機種，顯示AI server市場正朝多元架構發展。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

危老效應拉不起買氣 高雄老公寓房價下跌成交量腰斬

詹雅雯力抗診帕金森氏症病魔 58歲報喜訊！宣布擁抱全新身份

TUMI Alpha系列再升級 靜音磁吸工藝搭電光藍一背好時髦

