北美僑團拜會屏東縣政府 談論臺美地方合作新願景

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 由僑務委員會邀集組成的「北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」今（4）日拜會屏東縣政府，縣長周春米出席接待。訪團共40位成員，來自華府、紐約、大洛杉磯、聖地牙哥、北加州、休士頓及加拿大臺加文化協會等地重要僑界領袖，訪團成員紛紛分享對屏東的支持與情感，也盛讚屏東人情味濃厚，氣氛溫暖而感動。

交流期間，訪團成員踴躍分享自身經驗，並對屏東的教育、文化等議題表達高度興趣，縣府除了致贈土鳳梨酥禮盒外，也特別獻上最新收錄完成的「恆春民謠CD專輯」，讓訪團成員帶回台灣最真實、最動人的民謠聲音。

縣長周春米表示，屏東雖位於臺灣最南端，但在國際舞台上從未缺席，縣府近年積極推動地方外交，今年正式與美國賓夕法尼亞州德拉瓦郡（Delaware County）締結姊妹縣，開啟台美地方合作的重要新頁。113年三月，她率團赴美參加全球最大太空衛星展「Satellite 2024」，拜會美國國會與國務院友台議員，爭取國際支持，並與休士頓太空與科學教育協會（HASSE）簽署合作備忘錄，推動太空科技教育與產業人才的雙向交流。

周縣長指出，屏東科學園區為全臺首座以太空科技為主軸的產業園區，縣府將持續強化與美方機構的鏈結，在產學合作、創新育成及青年交流等面向深化合作，展現屏東發展的新視野，除了科技布局，屏東也以文化為橋樑，今年恆春民謠藝師團赴紐約、密西根巡演，以月琴與歌聲讓世界看見屏東文化的韌性與溫度。

「非常感謝海外鄉親對臺灣的疼惜，那是不離不棄的愛。」周縣長說，屏東的進步離不開僑界長年支持與努力，今天能在家鄉接待來自北美各地的僑領，非常高興，也期盼未來以科技創新與文化外交為雙軸，讓世界更認識屏東，也讓屏東在國際舞台上閃耀發光。

訪團代表、北加州臺灣會館理事長廖俊惠表示，此行是訪團正式行程的最後一站，對屏東的印象始終是「觀光之都、農漁大縣、人情味濃厚」。他特別提到，日前看到周縣長出席禱告會的一則報導，縣長將施政方向寫入禱告文，並在接受祝福時落淚，深深觸動他。「那一刻我感受到，這就是一位真正為縣民著想的父母官。」廖理事長同樣期盼屏東成為更多人心中的希望城市。

廖理事長進一步表示，北美各地臺灣會館皆有自己的場館空間，未來若屏東縣政府在北美有需要舉辦推廣活動，僑社一定全力相挺。他強調，訪團成員雖來自不同城市，但都有共同的心，那就是疼惜臺灣、支持家鄉。

屏東縣政府表示，僑界是連結臺灣與世界的重要橋梁，未來將持續與僑務委員會合作，深化台美地方政府、僑社機構、教育文化單位的多層次交流，共同推動屏東走向更寬廣的國際舞台。