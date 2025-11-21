北美台商會師底特律 台美國會政要聚焦經貿
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）北美洲500多名台商本週在美國底特律聚會，立法院副院長江啟臣、美國聯邦參議員蘇利文等台美政要、國會議員出席，聚焦台美產業鏈連結與經貿合作。
北美洲臺灣商會聯合總會（TCCNA）16日到19日在密西根州大城底特律舉行理監事會議，立法院副院長江啟臣率領跨黨派立委、僑務委員會委員長徐佳青出席，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）致詞。
美國總統川普主打製造業復興，昔日的工業大城底特律是焦點之一。TCCNA總會長白越珠表示，選擇底特律舉辦理監事會議，因為底特律從崛起、繁榮到低谷，再度浴火重生，展現強大生命力，這樣的精神與北美台商堅毅奮進的特質相互呼應。
江啟臣致詞肯定北美台商，積極推動台美商務交流，立法院3黨也在涉及台商權益的法案上展現跨黨派合作。徐佳青表示，台商是台灣外交力量的延伸，提升台灣的能見度。
聯邦參議員蘇利文專程從阿拉斯加搭機飛到底特律，致詞強調台美共享自由與法治的價值，他多次公開支持加速對台軍售、協助台灣成為印太戰略中的可靠夥伴，強調「台灣是美國最可信賴的朋友」。
駐美代表俞大㵢大使致詞時肯定北美台商在國民外交中的關鍵角色，包括「叩門之旅」、救災捐助及推動時代廣場倡議廣告。
商會安排「底特律一日參訪」，走入福特汽車F-150卡車組裝線，深入了解美國汽車工業核心製程。密西根州副州長吉克瑞斯特二世（Garlin Gilchrist II）親自在福特工廠迎接台商代表團。（編輯：陳慧萍）1141122
其他人也在看
佛陀誕生地虔誦經 契入佛法實相境界
在佛陀誕生地尼泊爾藍毘尼，每個月的農曆24號，除了是慈濟為照顧戶的發放日，也是藍毘尼志工固定的精進日，大家會前往摩耶夫人寺，誦讀無量義經，從經文中親近佛陀，內心的佛性也被喚醒，更有力量將經典實踐在...大愛電視 ・ 3 小時前
國光客運三度欠薪 公路局限期提財務改善方案
國光客運再爆欠薪風波，薪水只發一半，這已是今年第三度欠薪，讓員工憂心不已。國光客運坦言，公司原定本月20日發放的10月分...聯合新聞網 ・ 3 小時前
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包照護線上 ・ 2 小時前
魏哲家矽谷領羅伯特諾伊斯獎 獻給台積電團隊
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎項不僅是頒給他個人，他要獻給台積電團隊，能跟台積電眾多優秀夥伴一起共事，他感到非常榮幸。中央社 ・ 17 小時前
輝瑞與疾管署簽署合作意向書 三大行動強化台灣抗藥性監測與教育
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】輝瑞公司今日宣布與衛生福利部疾病管制署（疾管署）正式簽署「抗微生物製劑抗藥性交流合作意向書」。簽署由台灣輝瑞總裁葉素秋與疾病管制署署長羅一鈞代表完成，象徵政府與產業攜手合作，結合國際經驗與在地資源，共同提升台灣在抗微生物抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）防治領域的韌性並加速與國際接軌。 抗生素抗藥性已被世界衛生組織（WHO）列為「全球十大健康威脅」之一，並將每年 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」（World AMR Awareness Week），提醒全球關注 AMR 帶來的公共衛生挑戰。根據文獻推估，2019 年台灣逾 37,000 名敗血症死亡患者中，約八成為細菌感染，進一步推估約 5,000 至 18,000 人的死亡與抗藥性菌株相關，顯示抗藥性問題已對臨床治療、醫療資源及公共衛生系統造成沉重負擔。 本次合作意向書將聚焦以下三大重點方向： 1. 抗藥性菌株監測資料分享 推動疾管署、學術單位與醫療院所間之監測工具應用與資料交流，強化抗藥性菌株流行趨勢掌握，打造更完整的全球監測鏈結。 2. 跨界學術交流健康醫療網 ・ 1 小時前
從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看
福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透自由時報 ・ 2 小時前
新北警21日晚間啟動威力路檢 全面打擊毒駕
(記者謝政儒綜合報導)為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署(20)日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於本(11)月2...自立晚報 ・ 8 小時前
終結罕病遺傳！3指爸迎接10指女兒
[NOWnews今日新聞]一位34歲的李先生出生時，單手僅有3根手指「龍蝦爪畸形」，而這樣的罕見單基因突變遺傳疾病不僅讓患者在生活上出現一些困境，決定生小孩之時，為了不再產下有相同遺傳罕病的後代，透過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 2 小時前
小心荷包！AI執法未繫安全帶 警政署：視成效逐步用在其他路段
國道1號湖口路段去年10月裝設AI執法設備，利用AI軟體辨識出未繫安全帶違規態樣，平均每月取締500件，每件裁罰3000到6000元，引發民怨，立院內政委員會也質疑AI軟體不是法定度量衡器，有適法性問題，警政署則表示，會確保AI影像辨識率的準確性，未來視成效逐步推動其他路段。自由時報 ・ 2 小時前
談中國科技擴張與全球供應鏈風險 江雅綺：台灣是民主國家可信賴夥伴
即時中心／顏一軒報導駐英國公使江雅綺近期受「CERGE-EI Foundation in Westminster」智庫邀請，參加其舉辦的「2025戰爭代價研討會：經濟安全與自由－三方韌性：國家安全、關鍵基礎設施與金融體系」（2025 Price of War symposium, Economic Security and Freedom - Tripartite Resilience: National Security, Critical Infrastructure, and Financial Systems）並擔任與談人，就中國科技發展動向、全球供應鏈風險以及台灣在高階晶片製造與AI發展中的重要角色，與歐美科技、軍事及產業專家進行深入交流。民視 ・ 2 小時前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前
不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。＜更多內容請看影片連結＞專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中表示，中國以前處理外交關係的部會叫做「禮部」，講得就是禮貌，沒有禮貌就不用搞外交了，直接交給兵部處理，吳崑玉批，中國現在搞戰狼外交，完全違反這個準則，例如說手插口袋的畫面，這樣子侵犯性的舉動，不只得罪的當事國家，其他的國家也會覺得，「中國的外交官員就這水準」，誰還願意跟你打交道，吳崑玉更說，中國自己搞成這樣，為了穩固政權向國內的小粉紅大內宣，「受傷的是自己的國際形象，在未來絕對是一場災難」。原文出處：教訓高市早苗！落實戰狼！吳崑玉：中國外交史災難！ 更多民視新聞報導中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了民視影音 ・ 3 小時前
鄭黃會成求職大會？資深媒體人點"他"蠢蠢欲動！
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨舉行藍白高峰會，雙方互送禮物，也就2026選舉合作進行初步對話，而對於該怎麼合，似乎要等藍白更進一步詳談才有結果，國民黨副主席李乾龍表示，基隆市的搭配就是藍白合成功案例，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，應該也可行。＜更多內容請看影片連結＞資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目中指出，藍白合如果就李乾龍的講法，國民黨一定不虧，反正副手是民眾黨的，剛好整碗捧去，不要扯我國民黨的後腿，我認為對藍是不虧的，「但如果對柯文哲來講，每個都當副手，全部變小藍，那就等於民眾黨解散」，所以柯文哲最近復出的動作，代表他對這樣子的模式有疑慮，邱明玉更提到，2026選舉不只有縣市長的談判，還有議員席次，「小雞的席次要怎麼談」，國民黨一定會覺得，副手都讓了小雞就別談了，然而換作是柯文哲，一定是「我選不上，你也別想好過」的概念，他會藉此跟藍有談判，除非黃國昌要放生那些要選的小雞，否則這一定是民眾黨現在面臨的危機。原文出處：副手是解套？小雞怎選？邱明玉：難怪柯要出來！ 更多民視新聞報導黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒揪「這事」轟忘恩負義鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民民視影音 ・ 3 小時前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 天前
假日優惠！超商指定飲品2杯99元 大杯拿鐵只要29元
萊爾富假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。OK超商則祭出多款冬季風味飲品優惠任選2杯99元，品項包含「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」。中天新聞網 ・ 2 小時前
破億蔥抓餅3／曾被退貨百萬片 蔥油餅通過400項檢驗終於賣進好市多
父母創業失利後接下瀕死工廠、在食安風暴中硬撐度過百萬片退貨危機、當年接班時才24歲的陳冠霖，一路靠著韌性帶領龍豪食品走上軌道。然而，把公司救活之後更大的挑戰才真正開始：蓋新廠、拓海外、帶領團隊；一度讓他在疫情後陷入嚴重倦怠。直到重返學習現場，他才找回事業熱情。如今，龍豪食品廠通過好市多400多項檢驗，蔥油餅將上架。他也再次準備啟動下一座新廠，並為自有品牌「派脆刻」訂下十年成為真正大咖的目標。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 2 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國大陸以示懲戒，賴清德...FTNN新聞網 ・ 3 小時前