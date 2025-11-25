北美台灣商會「渥太華叩門之旅」 加國議員熱情迎接

（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）北美洲台灣商會聯合總會40位企業家抵達加拿大渥太華，展開為期3天的「渥太華國會叩門之旅」，積極向加拿大政界推銷台灣實力。加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）今天並主持一場「加台雙邊關係座談會」，20多位跨黨派國會議員到場力挺台加緊密關係。

外交部次長陳明祺及經濟部次長江文若同時在加拿大訪問，也出席這場座談會。

擔任加台國會議員友好協會共同主席的史葛洛歡迎2位台灣次長到場，並感謝北美洲台灣商會企業家對促進加台關係不遺餘力。史葛洛說，她多次訪問台灣，對於台灣展現的蓬勃經濟力和美善的人文精神印象深刻。

另一位共同主席加拿大參議員麥唐納（Michael MacDonald）也稱讚台灣在科技、醫療、環保等多方面成就具世界領先地位。

北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠對中央社表示，今年的「渥太華叩門之旅」展現了比去年更龐大的規模和更務實交流。

居住在美國華盛頓特區的白越珠非常瞭解目前加拿大和美國之間的緊張關係，她說，危機也是轉機，加拿大可趁機吸取更多的美國人才。

白越珠表示，「我向加拿大議員們提到總會上個月在加州舉辦『2025全美人才暨產業交流就業博覽會』，非常多台灣背景的留學生和技術人才渴望留在北美工作，但美國的新政策很難讓他們留下來」。

因此，白越珠說，「加拿大可趁勢攫取經濟和人才利益，我們可以在加拿大舉辦類似的就業博覽會，為企業和人才搭建平台。我的建議獲得不少國會議員們支持，都樂意進一步就此議題展開合作」。

多倫多企業家李滄偉、溫哥華企業家許志遠與渥太華企業家陳溢茂是此次「渥太華叩門之旅」的主要推手，3天的訪問行程中，訪問團密集拜會數十位加拿大參眾議員，望進一步促成「台加貿易合作架構協議」。

在加美關係緊張下，加拿大和中國關係回溫，是否會影響加台關係，李滄偉認為這一點都不需要擔心。

他對中央社說：「我是商人，很理解在商言商的道理，也很清楚真正長久的商業友誼和誠信會建立在甚麼樣的交往對手上。加拿大並不傻，今天不少議員都提到中國是把加拿大當作棋子，在處理與中國的關係時，加拿大知道如何拿捏分寸。而加拿大正積極尋找志同道合的夥伴，台灣是值得信賴的成員。」

許志遠則對中央社說，加拿大非常重視台灣，「這一次有數十位國會議員和我們代表團成員見面，同時渥太華也歡迎2位台灣次長來訪，象徵台加外交與經貿交流邁向新的里程碑」。

外交部次長陳明祺、經濟部次長江文若和駐加拿大代表曾厚仁均肯定北美台商長期投入公共外交，並在北美主流社會持續深化台灣的能見度與影響力。

曾厚仁讚揚今年北美洲台灣商會聯合總會的「叩門之旅」比去年更盛大外，更欣慰看到許多青年企業家參與，「這象徵『Team Taiwan』生生不息，台灣連結世界的力量不斷翻轉、充滿能量」。（編輯：張芷瑄）1141125