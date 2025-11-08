中央社

北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診。貝國總理布里仙紐（John Briceno）（右2）穿上義診團制服，向團長許宗邦（左2）致謝。（許宗邦提供）

中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 114年11月8日

