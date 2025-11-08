北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)

其他人也在看
遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入
跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 7 小時前
熬夜族注意！30歲陸男不睡覺狂打遊戲「智力退回3歲」
熬夜不只讓膚況變差，還可能傷大腦！大陸浙江寧波一名30歲男子，白天工廠上班，晚上就「報復性」玩手機，有時打遊戲打到凌晨天亮，長期下來竟導致腦膜炎，高燒昏迷，人搶救回來但智力卻退回到3歲。中天新聞網 ・ 13 小時前
路跑》萬人奔跑紅毯！2025北港媽祖盃全國馬拉松熱血登場 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場
2025北港媽祖盃全國馬拉松於11月8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵緯來體育台 ・ 7 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 13 小時前
影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜入圍第62屆金馬獎11項大獎的《大濛》由《消失的情人節》導演陳玉勳執導、集結怪物新人方郁婷、港星柯煒林、9M88等重量級卡司。...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。中天新聞網 ・ 6 小時前
桃園南門市場大火第3天！逾50攤水電待復原 市府力拚週末完成搶修
經發局說，較緊急部分分2階段，首階段斷水斷電約有100多攤，其中51攤受損嚴重尚待修復，其餘還有50多攤若水、電修復就能營業，但需要專家鑑定送電是否安全，若評估無虞，這周就能修復。至於第2階段則是中繼市場或是原有市場修復後繼續營業，但仍需結構技師評估報告後，才會與...CTWANT ・ 6 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 12 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 10 小時前
中華電設數位繪本獎 簡志誠：扶植台灣原創內容
（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信與子公司智趣王數位科技主辦「2025 FunPark童書星創獎」，中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣數位內容創作持續成長，中華電積極扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。中央社 ・ 11 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎三獎馬瑞霞：重新提筆，為了幫媽媽完成任務
曾經拿下多項散文、小說獎項的馬瑞霞，停筆多年，直到有感於母親半年多住院臥床的痛苦歷程，再次提筆寫文。擒獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎的〈A Good Death〉，寫出呼吸照護病房的眾生相，以及母親最終拔管的艱難抉擇。她下筆時順其自然，沒有刻意去營造什麼，只是覺得「這個過程值得記錄」。馬瑞霞說，自由時報 ・ 5 小時前
太空中心：疑受美政府停擺影響 齊柏林衛星發射再延期
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。中央社 ・ 12 小時前
搶攻普發一萬商機 台中福華「雙11購物節」爆品5折起
【民眾網諸葛志一台中報導】雙11購物節即將迎來年度最熱檔期，適逢政府普發現金1萬元即將入帳，市場消費動能明顯回 […]民眾日報 ・ 9 小時前
「補充保費」後！ 石崇良首同台總統坦「壓力大」
衛福部長石崇良未與政院溝通，拋出補充保費改革喊停後，今(8日)總統賴清德首度與他同台，總統致詞宣布明年健保總額將破兆元，不過石崇良也表示，有專業的醫師總統壓力很大，強調健保必須持續改革。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 12 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人義診團赴台灣友邦貝里斯提供免費醫療服務，4天進行50例外科手術。中央社 ・ 12 小時前
高爾夫》日本菁英賽，荒木優奈五十四洞追上奈紗
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】日本女將荒木優奈（Yuna Araki）十一月八日在滋賀縣的Seta Golf Course-羅開Golf 頻道 ・ 7 小時前
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密好友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前