北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)

今彩539第114271期開獎
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09。3星彩中獎號碼773，4星彩中獎號碼2481。中央社 ・ 7 小時前
15檔低基期轉機股 出運
市場擔憂AI估值過高，台美股市觀望情緒升溫，台股加權指數再陷月線保衛戰。隨第三季財報熱騰騰出爐，上市櫃公司面臨全面大體檢，相較於前波漲多股承受獲利調節賣壓，低基期轉機股收獲市場青睞目光，聯電、欣興、全新等15檔個股，今年來漲幅落後大盤，第三季獲利年季雙增、單周獲法人買盤進駐，有望挺身而出，助力台股下周收復月線大關。工商時報 ・ 23 小時前
民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務
（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事 […]引新聞 ・ 5 小時前
川普晤奧班 豁免匈牙利向俄購油制裁
記者賴名倫／綜合報導 美國總統川普7日在白宮會晤來訪的匈牙利總理奧班，並根據匈牙利地處內陸、缺乏海港的地理限制，批准匈牙利獲得為期1年制裁寬限期，可繼續向俄羅青年日報 ・ 3 小時前
2025中台灣農業行銷展售會台中登場
【記者陳世長台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產...自立晚報 ・ 1 小時前
陸首例冷凍人！癡情男不捨妻癌逝「冷凍遺體」盼復活 8年後同居新女友
綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩...CTWANT ・ 10 小時前
買爆3萬噸白蝦！台灣成中美州這國出口第2名
[NOWnews今日新聞]中美洲國家巴拿馬政府部門公布最新對外出口數據，台灣已經成為該國第二大出口國，約有12.3%商品出口到台灣，其中，台灣每年進口近3萬公噸的白蝦，讓巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 掛兩國國旗 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診，現場掛著貝里斯及中華民國國旗。中央社 ・ 12 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 12 小時前
噁! 微笑單車置物籃被"倒泡麵" 官方:若惡意破壞將求償
生活中心／李世宸、張皓宇 台北報導經常騎YouBike的人一定知道，置物籃裡頭常常出現垃圾，就有民眾憤而爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借，也懷疑是有人在惡作劇，只是攤開使用規則，根本無法可罰，交通局長坦言，會想辦法遏止這種亂象發生！晴朗天氣，民眾騎YouBike上街，十分愜意，只是有人想借來騎，卻看到這個畫面。一大坨麵條，放在YouBike菜籃裡，旁邊配料加蔬菜，甚至肉羹都清晰可見，另一台還能看見放泡麵的紙碗，以及泡麵殘渣，8號上午7點多，路人在台北市大同區，拍下照片，原本想借車卻發現疑似泡麵被丟棄，而且一連4台車都有，難道是用菜籃煮泡麵嗎？這是到底是要別人怎麼騎？民眾：「看起來很像故意的，對啊，因為他是整個把它倒進去，太沒有公德心了吧，應該帶回家啦。」民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民視新聞）YouBike籃子垃圾多，民眾早就見怪不怪，到出現食物殘渣，真的很讓人看傻眼，來到事發地點，泡麵已經被清乾淨，只是別的單車菜籃，依然有各種垃圾蹤跡。民眾：「（常碰到有垃圾？）三到四次就會遇到一次，大部份都飲料罐跟衛生紙。」民視記者李世宸：「很多人會把垃圾，就這樣放在YouBike裡面，類似的狀況其實屢見不鮮，而還有比這更誇張的。」YouBike曾透過IG宣導置物籃不是垃圾桶，但留言區就有人抱怨曾發現毛小孩的排泄物，只是種種亂象，卻無法有效遏止！民眾爆料，在北市大同區想借車，卻發現一連4台車的籃子，都是泡麵殘渣，噁心到根本不敢借。（圖／民眾提供）微笑單車公司發言人林苑毓：「YouBike的置物籃，是便利民眾使用，我們希望民眾都能夠愛惜，如果民眾租借YouBike，是因為自己的惡意使用，而造成我們車輛的，毀損破壞的話當然我們會，跟這個民眾來進行求償。」台北市交通局長謝銘鴻：「這是一個非常不道德，非常惡劣的行為，看了也非常令人痛心，罰則這塊的一些作用，我認為是應該可以再加強。」北市府決定硬起來，研議罰則，目前先依照廢棄物清理法，開罰1200到6000元，只是呼籲使用者應該多點公德心、才能保持微笑單車的清潔，否則下次借到噁心車輛，只怕會有滿滿的厭惡感！原文出處：惡作劇？微笑單車置物籃被「倒泡麵」 民眾：噁到根本不敢借 更多民視新聞報導台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了青春動滋券+文化幣／快轉發給同學！這招免費看電影、球賽 滿足「三條件」領破千補助民視影音 ・ 9 小時前
「麵包女王」送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
鳳凰颱風步步進逼，以佳湘麵包品牌聞名全台的「麵包女王」黃秀芬，近期再次將溫暖送往花蓮，耗資數百萬元，為光復鄉大同村的受災戶添購全新家具、家電、濾水器等物品，對數十戶家庭而言，成了重建之路的推手，她謙稱自己只是拋磚引玉，盼社會各界能持續給予關注，助災民早日重返安穩生活。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 8 小時前
中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭
中國河北上演「當街搶劫」戲碼！一對新人準備搭乘婚禮車離開時，竟被一行人攔下，威脅「給50條菸」否則不走人，氣得新娘當場痛哭，雙方僵持近1小時後，新人無奈下只好「坐計程車」離開。對此，婚禮車隊司機透露，新人並未報警，目前婚禮車費用也尚未支付，引起網友質疑。鏡報 ・ 16 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。住宿券、餐券，一張一張瘋狂印刷，民眾大手筆，一買就是一百張，不過這，還不是最大單！百萬刷手，開幕前就先打電話來預訂。民眾：「想去發掘我們沒有去過的地方，我們沒有預算（上限），我們就是想要我們就會買。」民眾：「每年都來，（那去年花了多少），五六十萬吧，只有一次飯店來賣比較便宜啊，其他都要透過旅行社的賺一手，一年買一次。」全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場，飯店業者各出奇招，推餐券、賣住宿券，通通下殺再下殺。全國最大台北國際旅展，開幕第二天，遇上首個假日，人潮擠爆會場（圖／民視新聞）天籟陽明山度假酒店資深業務經理歐雅惠：「其實第一天業績還不錯，那包含了像我們的百萬刷手，就是他們第一天就已經有先來做，接洽以及購買了，那他們比較主要都是針對員旅啦，或者是說像那個福委會的部分。」宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理黃宜評：「今年我們的所有產品呢，都是下殺大概是3.4折起，今年的話我們其實是預估，希望我們，銷售業績能夠達到2200萬，那昨天（7）還不錯，有最新的突破在昨天整個下午，然後我們就已經突破250萬。」陽明山天籟大飯店，鎖定親子客。一泊二食，小家庭出遊七千有找。首日就創下4千萬好業績的老爺酒店，推出聯合住宿券，買20送2。宜蘭力麗威斯汀，則有享樂券，單張免千元，買十送一。晶華酒店著名的自助餐廳，也祭出最低5.9折優惠。城市商旅，則有港都套券，多種房型任選，打到低於一折。當然普發一萬的商機，也不能錯過。飯店都創下佳績（圖／民視新聞）海霸王企劃部主任何慧蓉：「五百元的美食通用券，買二十張送八張，只要一萬塊，就可以到我們海霸王旗下的餐廳，去做使用，71折，只針對這次旅展有做這個活動。」今年最後一場旅遊盛事，旅遊業者各出奇招，要抓住驚人商機。原文出處：「全台最大旅展」首假日！ 各大飯店業者祭餐券、住宿券促銷 更多民視新聞報導今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"跟著"舒華"踩點! 國際旅展桃園館結合觀光大使 推多家優惠國際旅展開幕人潮爆滿 各家業者火力全開搶商機民視影音 ・ 10 小時前
淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。民視 ・ 7 小時前
備戰「鳳凰颱風」來襲！台電金門區全力動員整備
因應颱風可能帶來的影響和災害，台電金門區營業處已完成動員整備，也呼籲民眾做好防颱措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，則請民眾多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線...CTWANT ・ 16 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 13 小時前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診。貝國總理布里仙紐（John Briceno）（右2）穿上義診團制服，向團長許宗邦（左2）致謝。中央社 ・ 12 小時前
中職／許庭綸期待冬盟對決老隊友 黃錦豪開賽前先私訊嗆聲
中信兄弟許庭綸將在今年參加冬季聯盟，對於自己今年的期許，許庭綸表示希望可以在今年吸取更多實戰經驗，同時也談到同樣將參加冬季聯盟的高中隊友黃錦豪，更表示在這之前黃錦豪就已經私訊嗆聲，喊話要把許庭綸三振。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前