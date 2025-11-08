北美台灣醫師赴貝里斯義診 掛兩國國旗 (圖)

其他人也在看
擄鴿集團山區架網 基警逮2嫌
記者郭基生∕基隆報導 基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶…中華日報 ・ 6 小時前
村上宗隆入札挑戰大聯盟 美職45天搶人大戰開始
（中央社紐約7日綜合外電報導）日本職棒（NPB）強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟（MLB），大聯盟30隊將有45天時間可與這名內野手簽約，期限自明天起至12月22日。中央社 ・ 13 小時前
葛萊美入圍名單／肯卓克拉瑪9項大贏家 甜茶驚喜參戰贏面大
第68屆葛萊美入圍名單於台灣時間今（8）日凌晨揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B 才子Leon Thomas同獲6項提名位居第三。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍今（8）日在社群平台發文表示，台灣豬不僅是國人日常飲食的重要來源，也是「外交神隊友」。看到豬瘟疫情獲得控制，台灣豬正式重返市場，他和所有國人一樣高興，也呼籲出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，共同守護全體國人的防疫成果。民視 ・ 7 小時前
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇EBC東森新聞 ・ 8 小時前
「雙引擎」啟動！健保總額兆元+489億深耕5年 推動「健康台灣」
中華民國醫師公會全國聯合會今（8日）舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，總統賴清德致詞指出，明年健保總額將突破兆元大關，我國也首度推動為期5年的「健康台灣深耕計畫」將投入約489億元，解決第一線醫療人員面臨、卻無法僅靠健保給付處理的問題。衛福部長石崇良也表示，「健保總額」可強化照護品質與醫療韌性，而「健自由時報 ・ 9 小時前
「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元
黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6...CTWANT ・ 16 小時前
出口疲弱、日商夾擊 機械業迎下個10年「6大策略」
台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工自由時報 ・ 13 小時前
國訓中心舉辦49年來首次家庭日 國手們跟家人相聚同歡
國家運動訓練中心8日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50周年系列活動熱身。中時新聞網 ・ 10 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是彰化地區唯一可以買到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販...華視 ・ 9 小時前
保費惹議喊卡後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」
健保補充保費改革，一度讓民怨炸鍋，導致中央緊急喊卡，目前也暫緩規劃。行政院政委陳時中就認為，原本的方案跟健保精神有衝突。就在爭議延燒兩天後，衛福部長石崇良8號整天的公開行程，都與總統賴清德同框，石崇良在致詞時也笑稱，衛福部長真的最難做，因為總統有醫師專業的背景，讓他壓力很大。 #健保#保費改革#衝突東森新聞影音 ・ 6 小時前
台鐵汐科站施工圍籬占用月台空間 (圖)
台鐵汐科站正在進行電梯工程，施工圍籬占用月台空間惹民怨。台鐵8日表示，施工單位將設置「月台引導員」引導人流動線，完工後會盡速拆除圍籬。中央社 ・ 8 小時前
桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政鼓勵開拓國際視野
桃園市長張善政八日上午前往桃園區，出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教育活動成果發表」。張市長表示，桃園與貝里斯之間的情誼深厚，雙方皆為族群融合、文化多元共存的城市，與桃園的背景極為相似，也因此促成桃園與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市。期盼未來能持續深化桃園與貝里斯的交流，開創更多國際合作機會。張市長分享，貝里斯是中華民國在中美洲的重要友邦，也是本市在中美洲唯一的姊妹市，市府對此友誼倍感珍惜。去（113）年9月他曾率團訪問貝里斯，國民性格樂觀、熱情，其稀有的自然生態讓貝里斯非常重視環境永續與保育工作，也促使貝里斯成為美國觀光客非常喜愛的旅遊勝地，且貝里斯為英語系國家，對台灣學生而言具備語言學習與文化探索的雙重優勢，因此非常鼓勵桃園學生前往貝里斯實地參訪，相信能帶給年輕學子截然不同的啟發與體驗。張市長在會中特別感謝貝里斯前任駐台大使碧坎蒂女士（Candice Pitts），張市長說，碧坎蒂女士對桃園懷有深厚情感，任內不僅多次造訪桃園盛事「龍岡米干節」，今（115）年初亦親自參與台灣燈會，足見其對桃園的特殊關愛，桃園也在她的積極促成下，進一步與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市，共同深化雙邊歷史及台灣好新聞 ・ 11 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 12 小時前
民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務
（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事 […]引新聞 ・ 5 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人義診團赴台灣友邦貝里斯提供免費醫療服務，4天進行50例外科手術。中央社 ・ 12 小時前
電商廣告團隊雙11前夕「集體離職」！薪資平台揭3關鍵原因
雙十一購物節前夕，電商平台SHOPLINE驚傳廣告代操團隊集體離職消息，薪資查詢平台「比薪水」分析指出，員工薪資雖高於同業約10%、福利優渥，但近年管理收緊、升遷有限、部分新主管對業務不熟悉，是造成離職的主因。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳，今(7)日下午抵達台南，這是他今年第4次來到台灣。黃仁勳表示，因為業績非常強勁，因此要來向好夥伴台積電表達鼓勵，同時也證實自己將參加，台積電的年度運動會。專家認為，黃仁勳是想藉此確保，輝達明年能有足夠的三奈米產能。不過黃仁勳也表示，這次時間比較緊湊，因此不會跟台北市長蔣萬安，碰面聊台灣總部，可能也沒辦法去夜市。輝達執行長黃仁勳說：「我很期待能去夜市，但這次我沒有時間，我必須得回家了，我很想念我的狗狗。」「AI教父」難掩疲憊，畢竟短短不到兩週，先從華府飛到首爾，又從慶州趕到歐洲，再馬不停蹄地奔往台南。民眾說：「謝謝謝謝您。」但不管有多累，黃仁勳維持一貫風格，幫熱情的粉絲一一簽名，而這回再度來台，不外乎是為了台積電。輝達執行長黃仁勳說：「我們的業績非常強勁，所以我回台來鼓勵，我台積電的朋友們，要加油加油。」想親自鼓勵「護國神山」，黃仁勳的車隊，來到台積電台南三奈米廠。所到之處尖叫聲不斷，黃仁勳本人表示，預計會在台南待個5小時，緊接著會來到台北，8日再到新竹參加台積電運動會，有望與創辦人張忠謀再度同框，有沒有機會，順道拜會其他台廠供應鏈，也留給市場不小想像空間。半導體專家曲建仲說：「輝達主要使用的還是三奈米製程，他應該是要確保，台積電明年產能都能提供，或許也要跟供應商再談看看，能不能拿到更好的價格。」不過美國總統川普，目前不讓黃仁勳，把Blackwell晶片賣給中國。《The Information》報導，現在就連降規版晶片B30A，白宮也不讓輝達賣去中國，因此輝達正調整設計，希望美國政府重新考慮。輝達執行長黃仁勳說：「目前我們沒有任何計畫，要把任何東西賣往中國，這取決於中國，何時希望輝達產品，能重返並服務中國市場，所以我很期待他們改變政策，希望我們能再次服務中國市場。」在中國市占歸零，在華府遊說受阻，黃仁勳處在美中角力第一線，敏感時機再訪台灣，一舉一動勢必都會引起波瀾。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前