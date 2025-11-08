北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）10月25日至11月2日到中美洲國家貝里斯義診，除了提供免費醫療服務，也捐贈數萬美元的醫療器材。貝國總理布里仙紐（John Briceno）與政府官員、地方市長親自致謝。
貝里斯面積2萬3000平方公里、約為台灣6成，義診團此行幾乎跑遍全境。
從中部的首都貝爾墨邦（Belmopan）、最大城市貝里斯市（Belize City）一路到北部大城橘道市（Orange Walk）、北方靠近墨西哥邊境的小鎮科羅薩（Corozal）及西部近瓜地馬拉邊境的聖艾倫納（Santa Elena）。
義診團深入貧苦社區，為不能行動的老年人居家看診，到大醫院提供外科手術服務，為警察提供洗牙、補牙服務，並在義診最後一天與當地醫學院教授開會，討論針對醫學院學生的教學與實習計畫。
團長許宗邦表示，希望藉義診服務，持續深化美國、台灣與貝里斯醫療合作，促進三國友誼。（編輯：陳妍君）1141108
