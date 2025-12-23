北美司令部設專線電話 追蹤耶誕老人位置

戴著耶誕帽、紅配綠的裝飾品，桌上擺滿耶誕裝飾品，美國彼德森太空軍基地的軍官們忙著處理今年最後一個重要任務「追蹤耶誕老人行蹤」。

北美防空司令部追蹤耶誕老人說明，「每年12月24日，全球各地會有無數人打電話給我們。去（2024）年我們接到了將近40萬通電話，預計今年會接到更多電話。」

NORAD「北美防空司令部」是美國和加拿大聯合成立的機構，從冷戰以後一直負責監控北美地區的領空，防範來自空中的各種威脅。

但在70年前，這個軍事機構因為一通意外的電話，開始有了新任務。

北美防空司令部發言人芙拉秀兒回應，「70年前，一個小孩意外撥通了北美防空司令部的前身，也就是北美大陸防空司令部的電話，接電話的上校聽到一個孩子問他『耶誕老人在哪裡？』他查到了耶誕老人的位置，還告訴了孩子。我們的傳統因此誕生。」

這個美麗的錯誤是出自於美國科羅拉多州的西爾斯百貨在報紙刊登廣告，鼓勵孩子撥打專線電話給耶誕老人，但廣告的電話號碼卻印錯了，讓NORAD接到這通電話。

過去70年來NORAD持續用雷達、衛星和噴射機等設備協助民眾追蹤耶誕老人，今年甚至還在網站公布專線，提供包括中文、英文和日文等9種語言服務，讓北美地區以外的人方便利用服務。

預計今年從當地的耶誕夜凌晨4時到25日0時為止，NORAD會變身成耶誕老人情報中心，將有超過1000名志工協助接聽專線電話。

因為耶誕節而忙碌的還有紐約市的河濱教堂，每年這座教堂都會在耶誕季節演奏樂曲，74口大鐘各自代表一個音符，其中超過一半的鐘今年年紀都滿100歲了。

河濱教堂鐘琴演奏家王伶俐（音譯）表示，「今年的耶誕節我們教堂的53口鐘迎來了它們的百年誕辰，實際上它們的歷史比教堂還要古老，這座教堂是在1930年開放。」

這些歷史悠久的青銅鐘琴是由英國業者在1925年鑄造，整套系統重達100多噸，最大的鐘就重達20噸，也讓這套鐘琴成了全球最大的樂器。

