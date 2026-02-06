北美成台商投資關鍵地區 資誠：留意非稅務風險

（中央社記者呂晏慈台北6日電）全球供應鏈重組，北美成為台商海外投資關鍵地區，資誠（PwC）今天宣布成立台美一站式服務平台，協助企業取得稅務減免及重視非稅務風險；KPMG則提醒，美國稅務環境正處於重大轉折期，赴美時務必建立可即時呈現業務與技術活動的文件機制，以降低潛在稅務成本。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠今天表示，根據「2026全球暨台灣企業領袖調查報告」，近4成台灣企業鎖定美國作為首選投資地。但要在北美市場穩健落地並擴張，企業須前置規劃、整合資源，以系統化方式降低不確定性，協助台灣企業順利在北美布局。

廣告 廣告

徐聖忠說明，PwC Taiwan將與PwC US合作，攜手打造台美一站式服務平台，由兩地會計師協助企業規劃美國市場進入與擴展，涵蓋策略、稅務、交易、審計、法務、監管及人才組織等議題。

資誠美國業務負責人蘇宥人分析，企業赴美投資分為3階段：第1是投資規劃，依據公司適性選擇最優的公司形態與稅務結構；第2為營運啟動，依據行動計劃啟動營運，部署金流、人力與據點；第3是永續經營，確保長期合規，進行風險控管與布局未來。

PwC US稅務服務合夥人方振錚舉例，美國政府針對特定產業提供稅務優惠，如半導體及新能源，因此，台灣企業拓展美國市場應尋求專業建議，確保取得符合企業需求的稅務減免，並重視非稅務風險，如州及地方稅、薪資與移民、人資與僱傭、資料隱私與出口管制等政策動態，將合規要求整合於策略規劃與日常營運中。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安強調，美國就業法規嚴格，企業應建立兼具合規與競爭力的人資體系，包括招募、國際人才流動、留才、薪酬公平、移民或工作簽證許可、勞資關係等領域，也應加強對多元文化的認知及跨國團隊的領導力，避免無意識偏見。

同時，面對美國稅務環境正處於重大轉折期，KPMG美國所美國稅務高級經理陳沐子舉例，受限於美國稅局人力流失、預算縮減與執法策略調整，審查件數雖下降，但對大型企業、跨境交易與高風險項目的查核反而更集中，特別是移轉訂價、研發抵減及半導體投資補貼等議題。

陳沐子提及，美國稅局加強使用人工智慧（AI）進行風險選案，使被選入的案件審查深度更高，對文件充分性、邏輯一致性與活動證據的要求更加嚴格；提醒台商赴美時務必建立可即時呈現業務與技術活動的文件機制，確保移轉訂價與成本分攤具備完整支持，明確界定研發支出與資金流向。

陳沐子提醒，也要善用預先訂價協議（APA）、申報前協議（PFA）與其他爭議預防工具，降低日後查核的不確定性，因為，唯有提前準備與強化合規，才能有效降低爭議與潛在稅務成本。（編輯：楊凱翔）1150206