北美航點增至10處 長榮7月直飛華府

長榮航空12日舉行媒體茶敘，（左起）發言人陳耀銘、總經理孫嘉明、首席副總經理廖至維、副總經理鍾凱成說明今年營運展望。（陳祐誠攝）

圖為長榮機隊。（本報資料照片）

長榮航空去年再度繳出亮眼成績，總經理孫嘉明昨日說明營運規畫，今年除了歐洲、日韓航線增班，又適逢美國建國250周年，7月將開航桃園－華盛頓航線，是首家開航華盛頓的國籍航空，具高度指標意義。長榮初期規畫每周4班、以波音787-9機型執飛，鎖定商務、政治、旅遊等客群。

目前長榮航空的北美航點中，包括美國休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、芝加哥、達拉斯，以及加拿大溫哥華、多倫多，未來加上華盛頓，將達10個航點、每周98班。

孫嘉明指出，在航網布局上，美國的東南部還沒有覆蓋到，華盛頓特區是政治中心，旁邊有維吉尼亞州、馬里蘭州等，在政治、軍事、科技、商業上都是重要市場，尤其該航點開航，在政治上具有重要意義。

7月開航的桃園－華盛頓航線，長榮航空將使用最新的787-9三艙等機型，起降時間會與紐約航線差不多。另義大利米蘭、日本青森、愛媛、福岡、韓國釜山、仁川、越南峴港等航點，也有增班規畫。

其他新航點部分，孫嘉明說，北歐是國人近年愛去的地點，一直都有在考慮，例如赫爾辛基，其他包括西班牙、印度等也在考慮之中。孫嘉明表示，去年開航神戶、達拉斯、釜山3個航點，目前看起來狀況都不錯，有繳出開航前預計的成績。今年機隊維持80架客機、9架貨機，客機迎來2架787-9新機，但各有1架777、A330-300會退出。

長榮航空看好今年客貨運成長，客運方面，第1季訂位狀況超過預期，第2季也不錯；貨運部分，除了傳產需求，台灣又受到AI產業爆發，貨運仍是在成長趨勢之下。