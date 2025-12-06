北美連鎖五金材料行撐不住！聲請破產重整維持營運

美國建材商North American Builders Supply因負債沉重與市場低迷，向法院申請破產重整。（示意圖／Pixabay）





美國建材與五金供應商North American Builders Supply（NABS），近日已向伊利諾伊州北區聯邦破產法院聲請第11章破產保護。公司在文件中申報約 100萬至1000萬美元負債，名單中包含至少49名無擔保債權人，但目前仍以「營運不中斷、邊運作邊重整」為目標。

根據美國麻薩諸塞州地方媒體《MassLive》指出，NABS聲請破產之際，美國家居修繕產業整體景氣同步轉弱。家裝龍頭Home Depot在2025年第三季（7至9月）僅達到0.2％的微幅成長，還被迫下修全年獲利預期。執行長Ted Decker坦言，住房市場壓力與消費者不確定感，正明顯拖累家裝需求。

廣告 廣告

同樣身為產業巨頭的Lowe’s也面臨「自己動手做（DIY）」需求疲憊的困境。報導指出，Lowe’s 從2023年第二季到2024年第二季，銷售額下滑約5％，即便近期轉向積極經營「專業客戶」，如承包商與大宗採購客戶，近期銷售也僅出現些微成長，顯示整體市場仍相當保守。

《MassLive》並引述家裝產業研究機構Home Improvement Research Institute的數據指出，該機構原先預估今年市場成長3.4％，但僅過三個月就把預估值調降至2.5％。通膨壓力與房市停滯，被視為壓抑家裝支出的兩大主因，而NABS只是其中一間承受壓力而倒下的企業。

根據《太陽報》報導，NABS主要販售各式門類與五金產品，並與窗戶製造商Pella等業者合作供貨。目前公司在聲請第11章破產後仍持續營業，試圖在債務壓力與市場競爭下尋找重整空間。此外，建材零售市場由Home Depot、Lowe’s等大型連鎖主導，中小型供應商在需求轉弱的環境中更顯吃力。

依照美國法院對第11章破產的說明，這類案件被稱為「重整程序」，債務人需向債權人提出重組計畫，經債權人同意與法院核准後，得以調整債務結構，避免直接清算倒閉。

更多東森新聞報導

獨家／薔薔曾光顧！ 中和「伊洛美美妍館」疑惡意捲款倒閉

擁139年歷史！百貨連鎖店破產剩5間 面臨倒閉風險

「北台灣最大夜市」營業7年倒閉 在地人揭沒落原因

