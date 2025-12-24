北美防空司令部追耶誕老人情報仍夯！ 叩應估逾40萬通

每年平安夜期間，北美的防空司令部，都會化身耶誕老人情報站，接聽從全球各地打來，詢問耶誕老人行蹤的電話，這項已維持長達70年的傳統，至今歷久不衰，預估今年叩應進來的電話數量，還可能超過40萬通。

北美防空司令部追蹤耶老的傳統維持70年歷久不衰，去年共接到40萬通電話今年預計會更多。（圖／達志影像美聯社）

北美防空司令部在耶誕節期間忙著追蹤耶誕老人的行蹤，同時接聽來自全球各地的電話查詢。這項始於70年前的傳統，源自一名小孩的誤撥電話，如今已成為該機構的重要任務。去年，北美防空司令部接到近40萬通電話，今年預計數量會更多。除此之外，挪威的耶老郵局每年也收到上萬封來自世界各地的許願信，其中包括台灣兒童的來信，顯示耶誕節的魅力跨越國界，連繫著全球各地的心靈。

廣告 廣告

北美防空司令部發言人Kelly Frushour表示，全球非常多人在12月24日打電話來詢問，去年他們接了近40萬通電話，今年預期會接到更多。這項幫忙追蹤耶誕老人的工作，起源於70年前一通小孩誤播的電話，詢問耶誕老公公的位置，從此成為北美防空司令部的重要傳統。今年他們更加碼提供中、英、日等9種語言服務，方便全球各地的兒童查詢。

北美防空司令部規劃員Michelle Martin認為這項工作相當有趣，因為永遠不知道電話另一頭會是誰。有時甚至會接到住院小孩的父母來電，詢問耶誕老人是否會前來探訪。

在耶誕節期間同樣忙碌的還有挪威的耶誕老人官方郵局，位於小鎮Drobak。這個特別的郵局每年收到上萬封寄給耶誕老人的許願信，記者在採訪現場就看到一封來自台灣的信件。工作人員指出這確實是從台灣寄來的。郵局附設的耶誕商店販賣具有挪威傳統特色、外觀較矮小的耶誕老人玩偶。

在採訪過程中，CNN財經主播Richard Quest讀到一封特別的來信，信中提到他的兄弟今年表現得非常乖，就像耶誕老人一樣一直在世界各地旅行。後來才發現這封信是他的親生姊妹所寫，特地請求耶誕老人多關注12月總忙著工作的主播哥哥，最好能送他最愛的巧克力。這封驚喜信件讓CNN主播立刻綻放笑容，並自嘲現在起要等待看看耶誕老人是否真的會送他巧克力。

更多 TVBS 報導

「大童」崛起！ 2025耶誕禮品戰 溜溜球等復古玩具受歡迎

聖誕節急凍！冷空氣挾雨襲北台 氣象粉專示警：濕冷感很要命

張艾嘉哀嘆「紛亂不安的時代」需要安慰 張清芳罕見回歸電視獻唱！

百萬H級女神加入SWAG！火辣首戰日曝光 邀粉絲共度夜晚

