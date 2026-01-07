北美館人次破百萬 2026超現實主義、坂本龍一接力

台北市立美術館2025年以多檔重量級展覽吸引觀眾回流，全年入館人次突破100萬，創下近十年新高。展望2026，北美館也宣告將推出「坂本龍一｜觀音．聽時」與「超現實主義：對話中的世界」兩檔國際合作大展，持續擴展藝術與公眾的跨界對話。

台北市立美術館7日舉行年終記者會，回顧2025年成果，最大亮點就是成功吸引不同世代觀眾走進美術館，包括「托瑪斯．德曼：歷史的結舌」、「第14屆台北雙年展：地平線上的低吟」與「奧拉弗．埃利亞松：你的好奇旅程」等展覽。

廣告 廣告

其中，埃利亞松展覽奪下《藝術家》雜誌年度公辦好展第一名，展覽期間湧入近40萬人次參觀人潮，第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」更獲國際權威藝術媒體《Frieze》列為2025年全球十大推薦展覽之一。

副館長許元齡接受央廣訪問時表示，幾檔國際展覽確實吸引到年輕族群，特別是「奧拉弗．埃利亞松：你的好奇旅程」參觀人潮更超出預期，可說是大大「破圈」。許元齡：『(原音)其實我們有做一些觀眾問卷調查啊，其實那個年齡層大概下降了10歲，就是非常多的年輕族群來，那我們也有觀測到像一些社群媒體的那個分享上也是非常受到年輕人的歡迎跟好評這樣子，所以其實這是我們未來可能在北美館的那個展覽策略上可能會更關注的部分，那也許就是在有點像是破圈的方式就是拓展，除了藝術觀眾之外，更不同更廣闊的年齡族群。』

北美館同時公布2026年度亮點計畫，兩檔國際合作展中，包括4月登場的「超現實主義：對話中的世界」，從百年藝術運動出發，集結達利、馬格利特、曼．雷、辛蒂．雪曼、大衛．林區等重量級藝術家約120件作品，梳理超現實主義如何持續影響當代藝術與文化思潮。

10月則將迎來「坂本龍一｜觀音．聽時」大展，回顧已故作曲家坂本龍一跨越音樂、影像與科技的創作實踐，透過大型裝置作品，引導觀眾以「聽」與「感知」重新理解聲音與空間的關係。此展2024年曾在東京都現代美術館展出，北美館表示，在台灣展覽會有些許調整。



台北市立美術館宣告，2026年10月將推出「坂本龍一｜觀音．聽時」特展。(北美館提供)

此外，北美館主辦的第61屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，將由藝術家李亦凡代表參展，以「鬱卒的平面」為主題，回應當代人在數位軟體形塑的世界中，因感知扁平化而產生的焦慮與鬱悶，展現台灣當代藝術在全球數位語境中的思考與能量。

在館內策展方面，北美館2026年將推出兩檔主題展，分別從「物質世界」與「共感：存在的節奏」出發，探討人、物質、科技與世界之間的依存關係，回應人工智慧與技術快速滲入生活後，人類感知與倫理面臨的轉變。同時，也將推出已故藝術家王雅慧回顧展，完整呈現其二十餘年創作軌跡。

除展覽策辦外，北美館強調館會持續深化典藏、研究與出版工作，並推動「TFAM Net.Open」開放網絡計畫，拓展線上展演與網路藝術實踐。