北美館兒藝中心「痕跡悄悄話」特展 看見日常中的印記

藝術家蕭禹琦將舊衣拆解再重組編織，打造《蔓延攀爬》作品(圖片提供:北美館)

藝術家蕭禹琦表示，瀑布般的布料地景如同一張共同記憶的地圖

策展人郭姿瑩表示，透過藝術家的創作靈感和作品呈現常被忽略的生活痕跡

藝術家蕭禹琦錄像作品《棉被山景》記錄一座不斷變化的「棉被山」(圖片提供:北美館)

藝術家劉書妤的《裊裊：或者目送一顆蘋果》和《漫遊者：地理》作品(圖片提供:北美館)

戴爾芬・普伊耶作品《敏捷#4》表現身體伏倒在橫桿上，彷彿摔倒或是力竭的瞬間(圖片提供:北美館)

戴爾芬・普伊耶作品《憂慮》取材自引體向上的動作，呈現身體奮力的狀態(圖片提供:北美館)

「痕跡悄悄話」規劃互動區(圖片提供:北美館)

北美館兒藝中心「痕跡悄悄話」展出到115年2月22日(圖片提供:北美館)

臺北市立美術館兒童藝術教育中心目前進行「痕跡悄悄話」特展，以「痕跡」為主軸，邀請國內外的藝術家參與，展出作品涵蓋立體、陶土、錄像與空間裝置等多元形式，其中更包含兩件委託創作，讓大小朋友透過藝術重新凝視生活片段，在日常細節裡尋覓那些悄然留下的印記。

展覽策展人郭姿瑩表示，兒童藝術教育中心期待帶著小朋友用觸覺、嗅覺等感官去認識現代藝術，本次展覽以日常的經驗切入，去重新檢視在生活中看似不起眼、容易被忽略的生活痕跡，像是床單的褶痕、地上的腳印、揉成一團的紙張，或衣物上的汙漬，這些微小的細節，卻像一種低語、日記般，悄悄地訴說著生活的軌跡，也透過藝術家的創作靈感和作品來呈現。

本次展覽邀請法國藝術家戴爾芬・普伊耶參展，以拓印與立體造型將瞬間的姿態轉化為凝結的形象。作品《軀幹》和《憂慮》皆取材自引體向上的動作，呈現身體奮力的狀態；《敏捷#4》則表現身體伏倒在橫桿上，彷彿摔倒或是力竭的瞬間。她先繪製圖案、剪出模板，再以發泡膠壓製身形，雖然製作過程相同，每件作品卻因藝術家手部力道差異，而留下獨特的痕跡，形成懸浮於二維與三維之間的人形印記，凝聚時間、動作與材料的交會。

藝術家蕭禹琦的錄像作品《棉被山景》源於她的日常儀式，每天為起床後凌亂的棉被拍照，日復一日累積成一座不斷變化的「棉被山」，將時間的流動轉化為可見可感的影像。另一件作品《蔓延攀爬》，則是一件觀眾可參與的限地製作，也是藝術家為回應本展覽創作的委託新作。蕭禹琦表示，每件衣物都有一段故事和回憶，因此就構思透過拆解、重組編織的方式，延續衣物的生命。她向大眾募集曾穿過的舊衣，將貼合身體的布料剪開、編織，重構為自牆面垂降到地面、如同瀑布般的布料地景。不僅在視覺上極具張力，更如同一張共同記憶的地圖，將眾人的生活與思緒悄然交織。

藝術家劉書妤的《裊裊：或者目送一顆蘋果》作品以蘋果象徵時間與記憶，螺旋狀的蘋果皮如裊裊升起的煙，從新鮮到腐壞的過程，映照出生命的脆弱與無常，也引發觀者對告別與失落的共鳴。《漫遊者：地理》則以陶土版畫組構出城市風景，窗戶、磚牆、路標與欄杆宛如拼圖般被壓印進陶土之中，讓日常景象轉化為立體的心理地圖。

臺北市立美術館表示，「痕跡悄悄話」展覽展出到明(115)年2月22日，現場也設置觀眾創作區域， 讓大小朋友體驗藝術家設計的「時間碰碰撞撞」裝置空間，在動手參與的過程中，探索行為與痕跡的關係。