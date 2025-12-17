北美館攜手北藝中心 以創作重現士林區昔日風景

（中央社記者王寶兒台北17日電）以「遊山玩水」為主題，北美館攜手北藝中心一起打造「街事美術館」計畫，走進台北士林區邀請社區夥伴進行共創，重現當地居民於山林中、兒時悠遊於基隆廢河道等過往記憶。

台北市立美術館自2019年啟動「街事美術館」計畫，主題關注「台北人的365日常」，每年走入1個行政區進行藝術推廣，透過北美館典藏作品賞析、回憶採集與居民述說記憶、歷史作為互動，邀請當地居民重探在地的文化面貌。

北美館今天發布新聞稿表示，此次展出典藏「士林夜市」數位微噴版本，由藝術家龍思良於1994年完成，其筆下店家攤位五光十色的熱鬧情景，後因都市計畫而遷往新址，隨後捷運淡水線通車，讓畫作為當地歷史留下記錄。

在此次「街事美術館：遊山玩水」計畫中，另外也邀請水墨藝術家高安柏與劇場設計師林昭安，與總計17名社區夥伴合作，透過主題工作坊凝聚當地居民記憶，並以此為出發點，完成2件現地藝術創作。

在高安柏率領完成作品中，觀眾可重新感受那些消逝卻依舊流動於日常中的水文故事，而以微縮劇場箱進行舞台設計概念創作的林昭安，則與共創居民從自身的山林經驗出發，透過物件觀察、書寫與交換分享，為士林的山貌寫下專屬文本。

北美館館長駱麗真分享，過去幾年北美館已與中正、大同、文山、北投等行政區合作。此次感謝北藝中心提供連結3個劇場入口的核心地點進行展覽呈現，也感謝士林區在地居民一起參與共創對話和創意激盪。

駱麗真期望，透過藝術家的作品視角，讓人們重新認識隱身於今日士林街景背後，居民世代流傳的故事與人文記憶。

2025「街事美術館：遊山玩水」即日起於台北表演藝術中心2樓天橋展出至2026年2月1日。（編輯：龍柏安）1141217